衝向110 美元指數躍20年新高

美元指數周一上漲至20年來最高水準。(路透)

美元指數29日一度觸及至20年來高點，因聯準會（Fed）主席鮑爾表明將長時間保持較高利率，以遏制通膨；美債殖利率 飆升，2年期公債殖利率觸及15年高點，約為3.49%，也為美元提供支撐。

DXY美元指數一度上漲0.6%至109.48，創下20年最高水準，之後則因歐元急升而回落至108.7。美元強勢將其他主要貨幣 推至多年谷底，對亞洲和新興市場貨幣構成壓力。

澳洲聯邦銀行（CBA）貨幣策略和國際經濟部高級顧問卡羅．孔（音譯）表示，鮑爾明確表示，不會像一些市場參與者預期的那樣轉向鴿派，「我認為就本周而言，隨著市場參與者繼續消化主要央行 更積極緊縮的預期，（美元指數）將進一步升向110。」

歐元兌美元29日盤中跌0.5%至0.9914歐元，儘管歐洲央行（ECB）可能在9月的政策會議上升息75個基點，但由於投資者更加關注歐洲的能源危機，讓歐元走軟。

據英國金融時報（FT）報導，23日止一周淨做空歐元的部位達到逾二年來最高。

分析師認為，對俄羅斯天然氣完全停供的疑慮，將使歐元匯價持續承壓，兌美元低於平價水準。

不過，德國29日宣布天然氣庫存量回升的速度比原訂計畫快，讓歐洲能源價格大跌，激勵歐元轉強，報1歐元兌1.001美元，回到平價水準。

其他主要貨幣29日走貶，人民幣兌美元跌0.54%，報1美元兌人民幣6.9088元；高盛預估，隨著中國大陸經濟放緩，人民幣匯率年底可能破7。

其他亞洲主要貨幣以韓元表現最疲弱，對美元貶值1.4%至1,350.3韓元，印度盧比更貶至歷來新低，最低報80.12盧比兌1美元。路透報導，印度央行甚至被迫出手干預。

日圓兌美元午後一度跌到139，跌幅1%。周一上午貶值0.76%到五周低點的1美元兌138.67日圓，朝備受關注的140大關靠近。

駐香港的法國巴黎資產管理首席投資策略師譚慧敏說：「利差仍將對日圓施壓。我們實際上預期日圓貶到140。」