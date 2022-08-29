美國利率維持高檔 將成主旋律

Fed主席鮑爾展現抗通膨決心，讓人擔心經濟可能衰退；經濟學家表示，衰退未必總令人驚恐。（美聯社）

聯準會（Fed）主席鮑爾 26日在傑克森洞會議上，向市場傳達的訊息言簡意賅：為了抗通膨，Fed可能繼續升息並讓利率 水準在高檔維持一段時間。這不免也讓許多人擔心，經濟可能面臨衰退。只是專家提醒，若只顧短期內極力防止衰退，或許長期付出的代價更高昂。

倫敦金融時報（FT）報導，鮑爾發表至今最鷹派的演說後，投資 人已準備進入比預期更長一段時間的高利率時期。惠譽首席經濟學家庫頓表示，鮑爾這番話非常明顯地駁斥市場先前對於聯準會2023年政策將轉向的預期，「這意味在未來的會議上透過大幅升息使利率高於中性水準，然後在一段時間內保持不變，這種狀況可能會持續到明年。」

德意志銀行全球經濟研究部門主管胡柏說：「高利率持續更久，將是新的口號。」Piper Sandler &Co全球政策研究主管裴利也說：「鮑爾說的『一段時間』，就是新的前瞻指引。」

鮑爾演說時宣示，讓通膨回到2%的目標水準，是當前「壓倒一切」的決策焦點，也坦承民眾和企業在這段期間難免感到痛苦，加深各界對美國經濟可能面臨衰退的疑慮。

北方信託首席經濟學家譚能邦（Carl Tannenbaum）則認為，儘管景氣下滑並非眾人樂見，但也未必總是令人驚恐。短期內極力防止衰退，或許長期付出的代價更高昂。

譚能邦在巴隆周刊（Barron's）發表評論說，全球經濟循環總是起起伏伏，通常是外部事件引爆供給或需求過剩，導致氛圍轉變。不論景氣鐘擺擺向何方，都可能引來貨幣和財政政策反應。

近代史顯示，這些政策的執行已相當老練。1982年至2020年，美國經歷三段歷時很長的經濟擴張，期間發生的衰退中，僅2008年那波稱得上「嚴重」。

譚能邦呼籲，Fed必須避免在時機還不成熟時，就停頓、甚至逆轉升息行動。40年前那種停停走走的政策型態，對成長、通膨或投資人都不好。

美國前兩波衰退都帶來莫大創傷，形塑了民眾今天的感受。但放眼更長期，衰退較可能是歷時短且影響溫和。就長期經濟或投資展望而論，「軟著陸」與「溫和衰退」之間的差異並不是那麼大。