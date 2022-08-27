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世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

財經簡訊

財經新聞組／整理

Chipotle密州分店成立工會

密西根州一家Chipotle成為該連鎖店第一家經投票成立工會的分店。該店員工以11票對3票贊成在International Brotherhood of Teamsters下成立工會，成為第二家向NLRB提交請願書以成立工會的Chipotle餐廳。6月下旬緬因州一家分店在遞交請願書後遭Chipotle以人員配置為由關閉。

Affirm調降全年營收財測

推動「先買後付」的業者Affirm Holdings Inc預計2023年營收在16.3億元至17.3億元間，低於華爾街預期的19億元，凸顯曾經蓬勃發展的金融科技行業面臨廣泛的下滑。利率上升、地緣政治動盪和對高成長科技股的拋售都打擊了投資人信心，導致該公司市值縮水數十億元。

Meta元宇宙重要主管離職

Meta發言人表示，該公司Horizon社交媒體虛擬實境(VR)軟體副總裁夏爾瑪(Vivek Sharma)將去職。過去6年，夏爾瑪一直在Facebook母公司Meta工作，在市場和遊戲領域擔任高級職位，最近還在其創新的元宇宙(Metaverse)相關業務部門擔任要職。

美中協議可自由調查中概股

美國審計監管機構上市公司會計監督委員會(PCAOB)已與中國監管機構簽署協議，向在中國和香港註冊的會計師事務所進行檢查和調查邁出第一步。該協議將允許PCAOB自行決定選擇所檢查和調查的公司、審計業務和潛在違規行為，無需與中國當局協商，也無需徵求中國當局的意見。

通膨利多 7月PCE指數趨緩

美國經濟分析局表示，Fed密切關注的關鍵通膨指標顯示，7月物價漲幅放緩。7月個人消費支出(PCE)指數年增6.3%，低於6月的6.8%。月增率也下跌0.1%。不包括波動較大的食品和能源價格的核心PCE指數年增4.6%，月增0.1%，均低於預期。市場預期核心PCE月增0.2%，年增4.8%。

消費者支出增幅低於預期

商務部表示，占經濟活動三分之二以上的消費者支出7月小幅成長0.1%，低於預期的0.4%。6月數據由前值成長1.1%略微下調至成長1.0%。汽油價格下跌是最大助力；航空旅行、酒店和汽車旅館住宿等服裝和服務的價格在7月也有所下降，從而抑制了通貨膨脹。

指數 營收 元宇宙

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