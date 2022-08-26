鮑爾談話 放鷹機率升

鷹派和鴿派的Fed官員同步發表鷹派言論，似乎為聯準會繼續升息鋪路。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 26日將在傑克森洞年會發表演說，經濟學者認為鮑爾須更明確表達對抗通膨決心，而兩位立場分屬鷹派和鴿派的Fed官員，25日同步發表鷹派言論，似乎在為鮑爾的「高唱鷹調」鋪路，為市場帶來震撼的機率也隨之升高。

立場鷹派的堪薩斯聯準銀行總裁喬治女士（今年有決策投票 權）25日接受彭博電視訪問時說，Fed必須繼續升息 ，以減緩需求，並把通膨壓到2%的目標值，Fed的升息空間「還很大」。她還駁斥金融市場對於明年將降息的預期，「我認為我們將得按兵不動...在可能4%以上」的水準，「這不是不可能，在開始看到數據跡象之前，沒人知道會怎樣」。

立場偏鴿的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年無投票權）也說，所有決策官員都理解通膨是個大問題，將全力處理，他目前認為9月升息2碼或3碼的機率為各半，但若數據維持強勁，通膨也未明確下降，那升息3碼將有合理論據。

彭博經濟學家指出，在鮑爾將發言前夕，這兩位官員的鷹派論調似乎是在為鮑爾的「高唱鷹調」鋪路。股市、債市及商品市場都高度預期，鮑爾將重申維持緊縮政策以對抗通膨的決心。基金經理人指出，鮑爾的發言將是影響市場的一大變數，對風險資產將是一大考驗；投資人必須做兩手準備，而且反應必須敏捷。

由於Fed去年對於通膨走勢診斷錯誤，使通膨達到41年來頂峰，被迫「追趕式」升息，已重創信譽。Fed去年底卸任的金監業務副主席夸利斯說，「我們應意識到去年秋季是將貨幣政策導入常軌的時機；若我們較早因應，通膨不會升到現在這種水準」。

經濟學者表示，Fed已試圖糾正之前的諸多錯誤，開始採取「前置式」升息，短短四個月內共升息9碼。多數決策官員目前認為，今年底前至少將再升息1個百分點，且考慮在9月會議時第三度升息3碼。

經濟學者與多位前任官員警告，由於通膨減速還不夠快，但經濟已開始出現更明顯的疲軟信號，鮑爾必須精準地調整貨幣政策。學者也指出，現在比較危險的是Fed太快扭轉現行的緊縮政策，而非緊縮太久，因為通膨遠比目前的預期更難以根除，憂心會重演1970年代的情況。