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台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

新舊汽車價高 車貸額創新高

財經新聞組／綜合報導

信用監測公司Experian表示，面對新車和卡車價格飆升，美國消費者正在增加債務，將第2季平均新車貸款推高至創紀錄的4萬290元。

Experian在其有關汽車金融市場的最新報告中表示，第2季新車貸款的平均每月還款額升至667元，同比增加近15%。平均借款金額增加了13.2%。

與一年前相比，第2季平均新車貸款期限持平，略高於69個月。

二手車買家也借了更多錢。平均二手車貸款成長18.7%至2萬8534元，平均每月還款額為515元，成長17%。

即使聯準會(Fed)努力提高利率來為經濟降溫，但美國新車價格在今年大部分時間裡的上漲速度一直領先總體通膨率。汽車製造商表示，由於半導體短缺和其他供應鏈混亂，生產仍然無法跟上需求。

市場研究公司J.D. Power本周表示，8月新車或卡車的平均售價達到創紀錄的4萬6259元。

Experian表示，貸款數據顯示，隨著新車價格上漲，越來越多消費者選擇二手車或卡車。第2季二手車占所有車貸的61.8%，高於去年同期的58.5%。

Experian表示，在第2季獲得融資的車輛中，60%是SUV。

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