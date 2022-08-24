升息擔憂加劇 股指連跌三日

繼創下6月來最糟單日走勢後，由於投資人準備好迎接聯準會(Fed)的鷹派訊息，股指下跌。

道瓊工業平均指數 下跌154.02點或0.47%至3萬2909.59點。史坦普500指數下跌9.26點或0.22%至4128.73點。那斯達克綜合指數小跌0.27點或0.002%至1萬2381.3點。道指和史指連續第3個交易日下跌。

房產、醫療保健和通訊服務是史指中表現最差類股。在此同時，能源是指數最大贏家，在油價上漲推動下上漲3.6%。

在視訊會議公司調降全年預測後，Zoom Video大跌16.54%。

由於升息擔憂加劇，加上10年期美國國債殖利率攀升至3%以上，交易員們22日經歷悲觀的交易日。

追踪圖表的策略師表示，蘋果 看來很脆弱，在從17日的盤中高點下跌約5%後走勢持平，但策略師表示，該股可能會出現更多拋售，該股已經超買數周。

蘋果的任何下跌都可能對整體市場表現產生影響，因為蘋果占史指7.4%，並且是道指和那指的成員。

美國天然氣 在晚盤交易中暴跌，Freeport宣布延後在德州附近的液化天然氣設施的重啟日期。該設施位於Quintana Island，於6月8日發生爆炸。

早盤曾一度飆升至每百萬英熱單位10元以上，為2008年7月以來首見。