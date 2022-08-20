串流收視率 首超有線電視

Netflix成為最大串流媒體平台，新一季的「怪奇物語」吸引收視熱潮。（美聯社）

有線電視收視率榮景不再，串流媒體成為新收視保證。

根據尼爾森的最新報告，美國人收看串流媒體電視首次超過有線電視。長期以來，隨著觀眾改變他們的觀看習慣，並放棄昂貴的有線電視套餐以尋求更便宜的替代品，達成這個里程碑只是遲早的事。

今年7月，串流媒體在電視總收視率中的占比達到34.8%，較去年增加近23%。有線和無線電視收視率均同比下降，前者占比34.4%，後者僅占21.6%。與2021年7月相比，兩者均下跌約10%。

尼爾森指出，串流媒體之前就已超越無線電視，但它「第一次也超過了有線電視收視率」。Netflix 、Hulu和YouTube也獲得創紀錄的市占率；Netflix成為最大串流媒體平台，這要歸功於新一季的「怪奇物語」。

這份報告的調查結果並不令人驚訝，但對於傳統的美國電視觀眾和產業來說，卻是一個新的轉折點。娛樂業者已花費數十億元來建構其自有的串流媒體服務，以因應未來的發展。但串流媒體的輝煌歲月可能已經結束：不惜一切代價爭取訂戶的戰爭已經結束。

迪士尼 在其各個串流媒體服務上虧損大量資金後，正在提高訂閱價格。Netflix最近也提高價格，並正在打擊密碼共享問題。CNN母公司Warner Bros. Discovery正在不斷取消電影 和連續劇，並扭轉其備受爭議的「大串流平台」策略。這三項服務都在擴展其廣告版產品。

串流媒體本身不會再有任何進化，它已是好萊塢的現在和未來。但隨著這些服務的成熟和媒體公司專注於如何賺錢，現在的先花錢後討論的作法似乎即將結束。

MoffettNathanson媒體分析師納珊森(Michael Nathanson)表示：「串流媒體戰爭已經結束，因為用戶成長已經停止。」「大家只是在這片沒有更多資源的土地上打仗。」