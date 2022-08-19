蘋果iPhone 14大秀 傳9/7登場

知情人士透露，蘋果 公司計畫在9月7日舉行產品發表會，屆時新款iPhone （暫稱iPhone 14）新機等產品都將問世，而且上市時程也將維持往例，已要求零售店員工為9月16日重要新品上市做準備。

彭博資訊報導，因為現在距離蘋果設定的目標時間，還有約三周，因此計畫可能會改變，但蘋果常在9月上半月發布新款iPhone。

新款iPhone通常會在發表的約一周半後，進入門市銷售，蘋果今年預料將維持這種模式，一些零售商店的員工已被告知，要為9月16日重要新品上市做準備。

蘋果發表iPhone 14，也象徵拉開繁忙的秋季產品季序幕。蘋果9月除了發表新iPhone，通常還會宣布其他新品，預料包括多款新Mac電腦，低階和高階iPad、以及三款Apple Watch 。蘋果發言人拒絕評論發布會時間的報導。

彭博指出，標準款的iPhone 14外觀將類似iPhone 13，但將取消5.4英吋的「迷你」版，增加一個6.7英吋螢幕的款式，將是蘋果首度推出這個尺寸的非Pro版iPhone。

蘋果計畫對iPhone 14 Pro系列進行更大幅度的改造，螢幕將沒有「瀏海」，改為雙打孔螢幕的設計，給予用戶更大螢幕空間，並將新增一塊處理速度更快的晶片。同時，iPhone 14將採用與iPhone 13一樣的A15晶片。

iPhone 14 Pro的最大改變將是相機系統，看起來變得稍微更大，將配備4,800萬像素的廣角鏡、1,200萬像素的超廣角鏡，並有遠攝感測器。

至於最新款的Apple Watch（暫稱Apple Watch Series 8），外觀將和Series 7相似，但將加入女性健康與體溫感測等功能。

蘋果也將推出新款的Pro機種，迎合熱愛運動的用戶，螢幕擴大、更長的電池續航力，以及新的健身追蹤功能。

彭博指出，蘋果也計畫推出平價版的Apple Watch SE，搭配運算速度加快的晶片。

蘋果9月預料將也將發表多款新軟體，包括新版行動作業系統iOS 16、新版智慧手表作業系統Watch OS9，該公司計畫10月推出MacOS Ventura以及新版iPadOS。