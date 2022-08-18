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油價回跌 美7月零售銷售持平

編譯湯淑君／綜合報導
美7月零售銷售持平，沖淡經濟衰退疑慮。（歐新社）
美7月零售銷售持平，沖淡經濟衰退疑慮。（歐新社）

美國7月零售銷售持平，主要反映汽油價格回跌和新車銷售減弱。但其他項目支出成長，尤其線上購物買氣熱絡，顯示消費支出有撐，比表面上看還要有韌性，進一步沖淡經濟已陷衰退的疑慮。

美國商務部普查局17日公布，7月整體零售銷售與上月持平；剔除汽油和汽車的零售銷售增幅為0.7%，優於預期。彭博資訊訪調經濟學家原先預測，7月整體零售銷售攀升0.1%。

6月零售銷售增幅從原先公布的1.0%下修至0.8%。零售銷售以貨物為主，且未經通膨調整。

隨著汽油價格從高峰回落，7月加油站零售銷售降低1.8%。汽車與零件銷售同步縮減1.6%。

對許多民眾而言，汽油價格回跌提振消費信心，手頭上有更多現金可花在別處。全美汽油均價在6月中飆破每加侖5美元、升抵空前新高水準，但到7月最末周已跌到每加侖約4.27美元。17日加油站均價為每加侖3.943美元。

不計汽車、汽油、建材和食物服務，則零售銷售在上月增加0.8%，相較於6月的0.7%（由原先公布的0.8%下修）。

這些所謂的「核心」零售銷售與國內生產毛額（GDP）中的消費者支出組成項目密切對應。

這顯示，儘管支出從物品轉回服務，例如旅遊、休閒娛樂和外食，核心零售銷售仍屹立不搖。

7月網路銷售勁增2.7%，拜月中亞馬遜Prime Day購物節活動之賜。

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