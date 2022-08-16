星巴克要求暫停工會投票

星巴克要求暫停全美所有投票工會的郵寄選舉，引用舉報內容聲稱該委員會官員和組織咖啡師的工會篡改了投票程序。這家咖啡巨頭在給全國勞工關係委員會(NLRB)主席兼總法律顧問的信中寫道，NLRB官員在堪薩斯城地區的一次選舉中存在不當行為，並可能在其他選舉中也有類似行為。

紐約製造業指數 史上新低

紐約Fed帝國商業狀況指數8月暴跌42.4點至-31.3，這是有記錄以來的第二大單月跌幅，也是史上最低水平。經濟學者之前預計為5.0。任何低於零的數字都代表情況正在惡化。8月新訂單指數下跌35.8點至-29.6；出貨指數下跌49.4點至-24.1。未完成訂單連續第3個月下降。

Unity拒絕AppLovin收購

Unity Software Inc 拒絕遊戲軟體公司AppLovin Corp的收購要約，並表示將繼續收購行動應用貨幣化軟體公司IronSource。AppLovin上周提出以175.4億元的全股票交易收購Unity，條件是Unity終止以44億元收購AppLovin較小的競爭對手IronSource。

Novavax申請疫苗 加強劑

Novavax Inc表示已向美國食品和藥物管理局(FDA)提交申請，尋求授權其新冠病毒疫苗作為加強劑。這家美國疫苗製造商表示，它正在尋求接種該公司兩劑疫苗後再授權使用加強劑，並作為接種其他疫苗之後混合搭配的加強劑。Novavax疫苗於7月在獲准用於成人。

英國批准莫德納二價疫苗

英國成為世上第一個批准二價新冠疫苗的國家，這款疫苗既可以對付原始病毒，也可以對付較新的Omicron變種病毒。這種升級版的莫德納(Moderna)疫苗被稱為二價疫苗，因為它對兩種變種病毒都具保護力。在獲得批准後，預計將從秋季開始向英國成年人提供加強劑疫苗。

Snapchat 付費用戶達百萬

社交媒體應用程式Snapchat的母公司Snap Inc表示，於6月推出作為全新收入來源的Snapchat+高級訂閱用戶已達到100萬。Snapchat+每月收費3.99元，提供11項獨家功能。15日宣布新增4項功能，包括全新的Snapchat圖標設計，以及讓訂戶更容易讓名人看到其訊息的能力。另外也推出網路版。