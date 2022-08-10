我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

牧場減少飼養 牛肉將漲價

財經新聞組／綜合報導
未來消費者將面對高漲的牛肉價格。（路透）
未來消費者將面對高漲的牛肉價格。（路透）

由於氣候乾旱和飼料成本高昂，牧場業主正在減少飼養牛隻，將導致之後數年牲畜供應吃緊，讓已面對通膨飆升的美國消費者未來會面臨牛肉價格繼續攀升的痛苦。

牛隻數量下降，加上其他生產費用成本高昂，說明了為什麼雖然最近穀物價格跌至俄烏戰爭以來的最低水平，卻不會立即轉化為雜貨店食品價格的下降。

飼料是養牛的最大成本，因此較低的穀物價格通常有助於降低肉類價格。但是像泰森食品公司這樣的肉類公司在可供屠宰的動物數量減少時，它們必須為取得更多牛肉支付高價。肉品加工商也在為勞動力、燃料和其他物品支付更多費用。

美國政府數據顯示，截至7月1日，牧場業主已將飼養牛群數量較去年同期減少約2%，約為7年來最低水平。

泰森食品公司新鮮肉類總裁米勒(Shane Miller)在財報電話會議上表示，由於乾旱，生產商可能會少養更多牛。CEO金恩(Donnie King)預計牛隻和牛肉的價格將在2023年和2024年上漲。

美國政府數據顯示，牛絞肉價格已較去年上漲10%。不斷上漲的牛肉成本侵蝕了肉類加工商可分得的利潤

泰森財報顯示，其牛肉部門調整後營業獲利率在4月至6月當季從上季的12.7%和去年同期的22.6%下降至10.2%，而活牛成本增加約4.8億元。該公司表示，獲利率將進一步下滑至5%至7%。

分析人士說，隨著牧場業主將更多動物送去屠宰而不是進行繁殖，獲利和肉類供應可獲暫時提振。但經濟學者表示，消費者最終能吃到的牛肉會更少，等到出清行動停止，養一頭可供屠宰的肉牛需要將近2年時間。

肉類包裝高管表示，部分消費者開始轉向雞肉或更便宜的牛肉，以降低食品成本。不過，泰森表示，牛肉需求依然強勁，由於價格下滑，上季銷量成長了1.3%。

利率 利潤 CEO

上一則

台積成熟製程版圖面臨鬆動

下一則

散戶挺 迷因股報復性飆漲

延伸閱讀

澳洲牧場天降巨大太空垃圾 證實來自SpaceX任務

澳洲牧場天降巨大太空垃圾 證實來自SpaceX任務
來一客泡麵加什麼最好吃？ 老饕秀神秘食譜大讚：超愛

來一客泡麵加什麼最好吃？ 老饕秀神秘食譜大讚：超愛
Tyson等牛肉加工廠 在德州挨告操縱價格

Tyson等牛肉加工廠 在德州挨告操縱價格

曼哈頓懸日奇觀 今天錯過等明年

曼哈頓懸日奇觀 今天錯過等明年

熱門新聞

省吃儉用未必就存得了錢，學會巴菲特傳授的三招存錢術，或許是好的開始。。（美聯社）

想聰明存錢？學巴菲特「這三招」 可免犯理財大錯

2022-08-06 08:59
能源、食物等物價高漲，使荷蘭7月通膨率飆上歷史新高水準，通膨勁揚已成為全球普遍的現象。 (歐新社 )

未來最大的經濟威脅是什麼？克魯曼等專家這麼說

2022-08-05 10:41
史坦普500指數連兩日下跌，因投資人評估美國和中國之間的緊張局勢加劇，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣，並對聯準會(Fed)行長們關於Fed前進道路的評論做出反應。路透

美中緊張+Fed放話 道指跌逾400點

2022-08-02 16:39
「美國經濟衰退了嗎」成為熱門話題。圖為紐約流動餐車。(美聯社)

不管衰退來了沒 美國經濟都面臨難解習題

2022-08-07 09:33
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
下周公布的通膨數據，可能進一步讓市場以為Fed轉鴿的期望破滅。（歐新社）

美股下周能否繼續上漲？命運取決於「通膨數據」

2022-08-06 08:44

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了