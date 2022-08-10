牧場減少飼養 牛肉將漲價

未來消費者將面對高漲的牛肉價格。（路透）

由於氣候乾旱和飼料成本高昂，牧場業主正在減少飼養牛隻，將導致之後數年牲畜供應吃緊，讓已面對通膨飆升的美國消費者未來會面臨牛肉價格繼續攀升的痛苦。

牛隻數量下降，加上其他生產費用成本高昂，說明了為什麼雖然最近穀物價格跌至俄烏戰爭以來的最低水平，卻不會立即轉化為雜貨店食品價格的下降。

飼料是養牛的最大成本，因此較低的穀物價格通常有助於降低肉類價格。但是像泰森食品公司這樣的肉類公司在可供屠宰的動物數量減少時，它們必須為取得更多牛肉支付高價。肉品加工商也在為勞動力、燃料和其他物品支付更多費用。

美國政府數據顯示，截至7月1日，牧場業主已將飼養牛群數量較去年同期減少約2%，約為7年來最低水平。

泰森食品公司新鮮肉類總裁米勒(Shane Miller)在財報電話會議上表示，由於乾旱，生產商可能會少養更多牛。CEO 金恩(Donnie King)預計牛隻和牛肉的價格將在2023年和2024年上漲。

美國政府數據顯示，牛絞肉價格已較去年上漲10%。不斷上漲的牛肉成本侵蝕了肉類加工商可分得的利潤 。

泰森財報顯示，其牛肉部門調整後營業獲利率 在4月至6月當季從上季的12.7%和去年同期的22.6%下降至10.2%，而活牛成本增加約4.8億元。該公司表示，獲利率將進一步下滑至5%至7%。

分析人士說，隨著牧場業主將更多動物送去屠宰而不是進行繁殖，獲利和肉類供應可獲暫時提振。但經濟學者表示，消費者最終能吃到的牛肉會更少，等到出清行動停止，養一頭可供屠宰的肉牛需要將近2年時間。

肉類包裝高管表示，部分消費者開始轉向雞肉或更便宜的牛肉，以降低食品成本。不過，泰森表示，牛肉需求依然強勁，由於價格下滑，上季銷量成長了1.3%。