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桑默斯：美經濟尚未衰退 未來一年半衰退機率75%

編譯湯淑君／綜合外電
前美國財政部長桑默斯。（美聯社）
前美國財政部長桑默斯。（美聯社）

前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）接受媒體訪問時表示，他認為現在美國經濟還未步入衰退，但未來一年半陷入衰退的機率達75%。

桑默斯接受Yahoo Finance專訪時說：「我不認為現在處於衰退。但基於把高通膨壓下來的難度，以及必要的貨幣政策反應，未來18個月內經濟步入衰退的機率相當嚴重，或許在四分之三之譜。」

桑默斯說，如果美國經濟轉變成失業率攀升的情況，失業率就會大幅升高。我認為，未來兩、三年內，失業率將跨越6%。」

上周出爐的官方數據顯示，美國第2季國內生產毛額（GDP）經通膨和季節因素調整並換算成年率後萎縮0.9%，接續第1季的萎縮1.6%。GDP一連兩季萎縮，符合「技術性衰退」的定義。

拜登政府強調，衰退的正式判定機構是國家經濟研究局（NBER），定義為「經濟景氣大幅下滑且橫跨經濟各層面，且持續時間超過數月」。

美國成長減速發生之時，正值聯準會（Fed）持續提高利率抑制通膨。多位官員本周重申Fed致力打通膨的決心。

桑默斯的看法是，即使成長減速，Fed仍應把收緊貨幣政策的煞車踩到底，才能讓通膨降溫。

他說：「如果經濟看來正在減緩，停止提高利率可能是誘人的主意，市場人士確實預料利率將從12月或1月開始降下來。我認為，那將是嚴重的錯誤。」

桑默斯認為，由於去年美國經濟成長強勁， 通膨連同供應鏈問題都將逗留一陣子，除非衰退降臨才另當別論。他說：「我認為，到某個時點必定涉及某種程度的衰退，除此之外，通膨不太可能返回目標水準。」

利率 貨幣 拜登

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