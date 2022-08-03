美晶片法影響：韓業者恐棄中擇美 美製造還有長路要趕

「晶片暨科學法」（Chips and Science Act）在眾院過關後，由眾院議長波洛西（中）代表簽字。（路透）

美國晶片 法過關後，三星 電子和SK海力士開始重新評估對中國的投資 ，可見華府鼓勵全球主要半導體業者布局由中國轉移美國正發揮效果，不過，美國晶片製造若要指望能趕上亞洲同業，勢必還有長路要走。

美國國會上周表決通過「晶片暨科學法」（Chips and Science Act），只待總統拜登簽署完成立法。其中規劃520億美元的補助經費，支持先進晶片製造，同時也祭出「護欄」條款，規定拿美國經費的業者長達10年不得擴展或升級在中國的生產能力。

金融時報報導，這項條例迫使三星電子和SK海力士重新思考在中國的布局。南韓一位官員告訴金融時報，久而久之，南韓將不得不「放棄」多項在中國晶片製造的投資案。這位官員說，「如果中國不高興，就得找美國商量」。

SK證券研究主管 Kim Young-woo 說：「對中國設下護欄，將加速韓國晶片業者由中國轉往美國。」他說：「由於美中科技戰的關係，他們早在重新思考策略，如今將因地緣政治風險進一步倒向美國。」

金融時報指出，SK海力士位於無錫的DRAM廠，是南韓業者中受美國新法影響最大的設施。

全球最大記憶晶片製造商三星電子為在晶圓製造趕上台積電，去年已宣布投資170億美元在德州興建新廠。SK海力士的母公司SK集團董事長崔泰源，上個月和美國總統拜登視訊會面時宣布在美國斥資220億美元投入晶片、電動車電池和綠色科技領域。

同時，英特爾（Intel）也承諾要在俄亥俄州哥倫布市附近興建200億美元的晶圓廠區。

晶片法對美國半導體業而言，無疑是一大助益，不過，真正要能發揮影響還等耗上幾年時間。

顧問公司GEP副總裁 Mike Jette 說：「晶片買家拚命爭取台灣以外的晶圓，也樂見供貨能來自美國，但大家都明白這是一趟多年的歷程。供應穩定才是最重要的事。 」