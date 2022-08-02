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財經簡訊

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福特提供Maverick越野套件

福特汽車為其Maverick皮卡增加一個全新的越野套件，以擴大這款熱銷小型卡車的成功銷售。新的Maverick Tremor套件包括一個強化、更高的懸吊系統和一個由福特2升EcoBoost渦輪增壓四缸引擎提供動力的全新全輪驅動系統。讓Maverick買家享有已提供福特大型皮卡的熱門選項。

傳FAA同意波音恢復787交機

知情人士透露，波音已經接獲通知，可能很快就會恢復其大型787客機的交機。該客機自2020年底以來一直受到一系列生產問題困擾。聯邦航空管理局(FAA)7月29日通知波音，將批准該公司在每架飛機交機給航空公司前進行驗證流程。波音積壓了大約120架未交機的787。

Nikola以1.44億收購電池商

電動卡車製造商Nikola已同意以約1.44億元的股票收購電池供應商Romeo Power Inc，此舉將有助於開啟其製造電池組的努力。該報價是以每股74分計算Romeo Power的股價，較該股29日收盤價溢價35%。Romeo Power與LG Energy Solution和Proterra Inc.都是Nikola原型電動卡車的電池供應商。

蘋果發債回購股票發放股利

蘋果公司將發行多達4次高評級債券。知情人士透露，其中期限最長的40年期債券殖利率可能比美國國債還高出大約150個基點。發行債券所得款項將用於一般企業用途，包括股票回購和派發股利。高盛、摩根大通和美國商銀是此次交易的承銷商。

百事投資能量飲料商Celsius

百事公司宣布向能量飲料製造商Celsius Holdings投資5.5億元，與這家公司達成長期分銷協議。Celsius Holdings預計將在現有零售通路中獲得更多貨架空間，並擴大到加油站等獨立商店。百事對Celsius的投資轉化為該公司約8.5%的少數股權，並取得一席董事會席次。

7月工廠活動指數 2年新低

供應管理協會(ISM)表示，7月全國工廠活動指數跌至52.8，為2020年6月新冠疫情低迷以來最低值，放緩程度低於預期，跡象顯示供應限制正在緩解，代表通膨可能已經見頂。6月ISM PMI指數為53.0；高於50代表製造業擴張，製造業占美國經濟的11.9%。

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