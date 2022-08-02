分析師：目標百貨面臨4難關

Jefferies分析師維辛克(Stephanie Wissink)警告，由於目標百貨 (Target)在經濟放緩情況下積極出售滯銷庫存和採取大量折扣銷售，其股價 可能會遭到衝擊。

她在最新報告中以「來自同行和供應商的獲利警告以及可自由支配錢包的壓力」為由，調降了目標百貨2022年下半年和2023年全年的每股獲利預期。

維辛克表示，「從表面上看，獲利調降幅度似乎很嚴重，完全打消了目標百貨下半年營業獲利率反彈至6%的能力，這是因為：1. 庫存消化需要更長時間；2. 折扣力度更大，競爭性促銷活動須一路強化到返校季和年底假期；3. 隨著消費趨勢轉向生活必需品，可自由支配類別在下半年保持疲軟；以及 4. 消費者行為因通膨漲跌而發生的每周變化使得預測變得困難，也代表需要更謹慎地在今年下半年和2023年建立庫存。」

目標百貨在6月預警零售業的健康狀況，出人意料地決定出清大量滯銷庫存，並對近期獲利採取更加保守的看法。

今年以來，這家零售商 股價已下跌29%，而同期史坦普500指數下跌14%。

自目標百貨發出預警以來，其他零售商也向投資人發布了類似的壞消息。

由於通貨膨脹猖獗以及消費者對服裝等非必需品的縮減，全球最大零售商沃爾瑪上周調降第2季和全年獲利預期，預計全年獲利將下降11%至13%，而之前的估計為下降1%。

百思買上周也發出警告，分析師也表示，這家電子產品零售商前景十分「黯淡」。

Bath & Body Works、RH、Bed Bath & Beyond和Kohl's也發布更為保守的財測，因為消費者將支出從可自由支配的類別轉移。