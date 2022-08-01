快速配送業降溫 Getir大裁員

土耳其快速配送業者Getir今年3月初在紐約崛起，最近大籌資，估計價值118億美元，旋風式橫掃市場後，卻迅雷不及掩耳裁減數千名員工。

Getir於2015年在土耳其成立，3月初眼見紐約市 兩家超快配送初創業者一周內關閉，便緊抓商機大展拳腳，即使面對動盪市場，仍力鞏地位。

雄心壯志喊話言猶在耳，兩個月後，Getir全球裁減14%員工、將近4500人。

業界先驅Getir突如其來的轉變，反映快速配送業動盪處境。疫情爆發之初，數十億美元風險投資 和需求激增推動下，業者承諾10分鐘內將冰淇淋、衛生紙等各式物品送到家，在全美各城市開設辦事處和配送中心、迅速招募快送員。

熱舞登場才沒多久，音樂嘎然而止。

通貨膨漲驚人、利率上升、經濟衰退隱憂籠罩、俄烏戰爭迫使科技業重新考慮開支，多項因素交織衝擊；配送業2008年經濟大蕭條(Great Recession)後應運而生，未曾經歷長期低迷，如今正面臨前所未見的大震盪。

數據分析公司PitchBook資深分析師弗雷德里克(Alex Frederick)說，叫車服務業者優步(Uber)十年前也以拓展市場為第一要務、重要性凌駕獲利，旨在迅速先發制人，耗能且需要大投資，投資人如今對此沒什麼胃口。

配送業明顯降溫。今年，Fridge No More和Buyk已停業，Jokr表示將結束美國業務而專攻拉丁美洲，Gopuff、Gorillas和Getir陸續裁員 ，CNN Business彙總訊息後分析，至少流失8250個工作。

Getir裁員令許多員工措手不及。不少人原本對Getir深信不疑，一名被裁員工說，大家都說公司成立七年從未裁員，所以他很有安全感，沒想到最後令人失望。

Getir執行長薩魯爾(Nazim Salur)表示，由於市場惡化，公司決定裁員因應，這是Getir七年來首次大裁員。依舊存活的其他快速配送初創公司也聲稱，裁員是經濟低迷的因應之道。

另有公司趁勢立足市場，並可能改變運作方式。

Gopuff於2003年成立，是第一家利用自有商店超快配送的公司，當時優步和倚賴應用程式的零工經濟(gig economy)只有短短幾年歷史。Gopuff最初是為大學生服務。

不到十年後，Gopuff資本估值150億美元，而後以400億美元估值上限籌集可轉換債券(convertible note)、在1200多個城市開展業務，吸引零工業者優步合作。Gopuff有450個微型配送點，遍布大學城和各大城市，幾乎可立即為客戶提供各式商品。截至2022年3月有1萬5000名員工。

如日中天的Gopuff卻在7月投資者備忘錄中概述為因應未來兩年所做的改變，包括幾個月內第二輪裁員、關閉76個微型配送點；又說，Gopuff創造的即時商務行業正處於轉折點。

即使Gopuff和其他初創公司陸續裁員、聲稱走更長遠的路，一些觀察人士存疑。

供應鍊顧問拉德(Brittain Ladd)曾為多家配送公司提供建議，他說，15分鐘交貨是噱頭，目標是讓消費者追問為什麼15分鐘內可收到雜貨，卻無法在15分鐘內收到化妝品、鞋子和服裝？打算接著引入下一波成長，不料出現經濟低迷和衰退隱憂。

知名大公司步履蹣跚，有些業者卻另覓道路前進、紮根。

Instacart公司5月提交上市文件，為邁阿密Publix地區推出超快送貨服務，稱為Publix Quick Picks。

DoorDash去年12月在紐約市以DashMart為據點提供超快速送貨服務。

知名業者一味求快，更多沒沒無聞公司卻採取「刻意放慢、更有條理」的送貨服務。芝加哥雜貨店企業家斯特拉托斯(Paul Stellatos)的公司Go Grocer正開發一款應用程式，無需風險投資支持而提供快速送貨服務。

Go Grocer花了幾個月開發程式，Gorillas及Getir等業者在這段期間席捲市場。他們藉助DoorDash和優步等公司的員工送貨。

舊金山初創公司Food Rocket提供10到30分鐘雜貨配送服務，以新鮮食品為主，執行長兼創辦人亞歷山德羅夫(Vitaly Alexandrov)說，目前在舊金山和芝加哥只有六個零售點，想建立一個真正可持續的商業模式。

亞歷山德羅夫說，送貨時間多30分鐘可將多趟運送整合為一。Food Rocket目前已募集3000萬美元，希望年底前再籌集新資金。

亞馬遜(Amazon)最近測試無人機送貨，目標也是30分鐘內完成送貨。