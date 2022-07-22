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TikTok、蘋果競爭 拉低社媒營收

財經新聞組／綜合報導
社媒深受蘋果隱私變化和來自TikTok競爭的影響。（歐新社）
社媒深受蘋果隱私變化和來自TikTok競爭的影響。（歐新社）

華爾街即將迎來社群媒體業史上最慢的全球營收成長，因為來自TikTok蘋果公司在廣告方面的激烈競爭，可能會加劇第2季的經濟困境。

Meta Platforms CEO查克柏格(Mark Zuckerberg)上月告訴員工，該公司正在削減招聘計畫，「這可能是我們最近史上最嚴重的衰退之一。」

擁有Snapchat的Snap Inc也表示，由於經濟狀況惡化，業績未達預期。並宣布暫緩招聘。

媒體情報公司MAGNA將全球社群媒體廣告銷售額成長率預測從18%下修至11%，為有記錄以來的最低增速。

分析師曾預計2021年之後的成長會出現一定程度的放緩。然而，巴克萊分析師在本月的一份研究報告中指出，來自短影音軟體TikTok和蘋果逐漸強化的競爭力已創造出一個「完美風暴」，「投資人絕對有權」懷疑今年的數位廣告成長情形。

蘋果去年推出新的iPhone隱私控制措施，就已顛覆了數位廣告行業，因它損害了Meta和Snap等公司在其軟體上定位和分析廣告的能力。

巴克萊寫道，蘋果自有的廣告業務靠開發者付費以在App Store上推廣其軟體，預計今年將成長36%至69億元；並補充說蘋果和TikTok將合占中國之外每1元新廣告收入的34%。

曾與Uber和Reddit等品牌合作的行動應用行銷機構Moburst營運長艾爾丹(Lior Eldan)表示，客戶現在在蘋果廣告上的花費大約是之前的2到3倍，部分原因是其他平台上的廣告效果由於蘋果隱私設定更改而被降級。

巴克萊寫道，雖然這些金額仍遠低於臉書和YouTube等廣告巨獸，但TikTok可望成長超過200%，成為價值120億元的業務。

RBC Capital Markets分析師表示，Alphabet旗下谷歌最有可能免受負面影響，因為谷歌搜索對許多廣告商來說是「基本套餐」。

巴克萊表示，Meta、Snap和Pinterest最容易受到蘋果隱私變化和來自TikTok競爭的影響。

社媒深受蘋果隱私變化和來自TikTok競爭的影響。（路透）
社媒深受蘋果隱私變化和來自TikTok競爭的影響。（路透）

蘋果 TikTok 社群媒體

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