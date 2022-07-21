專家：通膨醜陋 2022年將現衰退

根據最近幾項經濟預測，隨著通貨膨脹繼續上升，經濟衰退的可能性也在增加。這代表了更多的裁員、更少的工作和更高的利率 可能很快就會出現。

經濟衰退似乎迫在眉睫的一個重要原因是通膨，而通膨幾乎沒有放緩的跡象。上周的消費者物價指數(CPI)報告顯示，通膨年增率達到9.1%，為1981年以來的最高水平。

包括花旗集團、德勤和PNC Financial Services在內的銀行之前曾預測2023年經濟將放緩。但最近的預測顯示，經濟衰退可能在2022年或2023年初期就會出現。

美國商銀上周跟進日本投資銀行野村早前的預測，認為2022年底前幾個月將出現「溫和」衰退。由先前僅預測經濟成長放緩向下修正。

同樣，富國銀行已將經濟前景從2023年第1季經濟「軟著陸」轉變為「輕度衰退」。

富國銀行首席經濟學者布萊森(Jay Bryson)表示，修正前景的一個關鍵因素是來自5月和6月的各種通膨數據，包括CPI在內。他形容6月的CPI數據「醜陋」，並補充說通膨「正在變得更加根深柢固且更加普遍」。

事實上，消費者支出減少也是衰退迫在眉睫的另一個跡象。富國銀行的預測顯示，隨著越來越多人動用儲蓄 來支付不斷增加的商品和服務成本，消費者支出將在9月「徹底下降」。

布萊森說，「消費者在支出方面的表現相當不錯。」「但他們降低了儲蓄率，增加了信用卡 債。從長遠來看，這些事情是難以持續的。」

持續的通膨伴隨著升息，升息可以透過提高企業和消費者的借貸成本來降低通貨膨脹。但這也會抑制對商品和服務的需求，從而阻礙經濟成長。

對於消費者而言，更高的利率意味著貸款和信用卡等彈性利率債務的額外成本、更高的汽車融資成本以及潛在的更高房貸成本。