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通膨率加利率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

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通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

編譯湯淑君／綜合外電
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

利率走高和通膨狂飆重創美國消費大眾，房貸市場跟著哀號，情況看來沒有最糟只有更糟。最新數據顯示，全美房貸需求已降到2000年來最低水準

CNBC報導，美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）經季節因素調整的指數顯示，上周全美房貸需求比前一周降低逾6%，降到2000年來最低水準。

上周為買房而申請抵押貸款的件數減少7%，與去年同期相比更陡降19%。買方這一年來都遭遇高房價問題，但現在利率水準幾乎是1月時的兩倍，購買力隨之大減。

MBA經濟學家Joel Kan說：「不論是傳統貸款或向政府貸款，購屋活動都下滑，反映經濟展望減弱、高通膨和房價仍然高不可攀，這些挑戰正打擊買方需求。」

單周利率變動不至於左右購屋意願，但利率走高的大環境仍產生影響。房貸利率之前一連三周小幅滑落，但上周再度回升。

以標準型房貸（64.72萬美元為上限）而言，30年期固定利率房貸的平均合約利率從5.74%攀升到5.82%。

對利率十分敏感的房貸再融資，上周需求減少4%，與去年同一周相比更銳減80%。這些申請件數也掉到22年來最低點，但購屋者的需求滑落造成再融資占房貸活動比重增加，升到占總申請件數的31.4%，高於前一周的30.8%。

本周房貸利率變動不大，但因債市波動加劇，情況不久很可能改觀。美國聯準會（Fed）下周可望進一步提高利率3碼（0.75個百分點），其他央行也可能採取類似行動，力抗通膨。

Mortgage News Daily營運長Matthew Graham說：「下周尤其是如此，屆時市場將消化Fed下周三公布的最新政策聲明，但本周四歐洲央行（ECB）的政策聲明也可能引起騷動，足以影響美國的利率。」

利率 貸款 央行

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