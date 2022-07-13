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如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

編譯陳律安、王巧文／綜合外電
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

投資生涯幾乎戰無不勝的「股神」巴菲特，被許多人視為有史以來最偉大的投資人。

巴菲特的投資成就，最棒的地方在於，其投資心法即便是新手也能效法。在股市遁入熊市之際，巴菲特度過熊市的三大法則可供投資人參考。

1.利用熊市撿便宜

以目前股市的狀況而言，少數能確定的事物之一是「不確定性」。股市面臨著每日波動、牛市、熊市等各種可能性，在熊市期間，投資人眼見投資組合的價值減損，很容易感到驚慌，但須謹記的是，熊市必然會發生，歷史經驗顯示，大約每四年股市便有「熊出沒」，且沒有理由認為未來熊市不會出現。

巴菲特是價值投資的標竿，他總是鎖定價位已跌穿實際價值的標的。投資人與其害怕熊市，不妨視為撿便宜的機會。若一檔股票在200美元的價位已獲得青睞，跌到150美元時的吸引力更強。

正如巴菲特所言，機會不是那麼常見，當天空下黃金時，應拿出桶子來接，而非小小的護指套。換言之，在熊市期間若投資人最屬意的投資標的大跌，應趁機買進。

2.別跟著市場恐慌

巴菲特有句名言，投資人應該「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」。熊市通常代表投資人正感到恐懼，因為導致股價下跌的原因是賣壓加劇。隨著市場出現恐慌性拋售，股價隨之滑落，這時可別跟著市場恐慌，一旦跟進拋售，不僅得繳納資本利得稅，未來還可能得花更多錢買進同樣的股票。

熊市可能讓其他投資人瀰漫著恐慌氛圍，但也可以是加碼搶進所愛股票的機會。

3.專注在長期投資

巴菲特建議，投資時永遠應該優先考慮長期報酬率。不幸的是，投資人容易受到情緒影響而做出相反舉動：在短期內不斷買進賣出，特別是看到手中的股票價值正在減少時，更難抱牢股票。

對此，這位投資大師的心法是，如果投資人真心相信一項投資會帶來報酬，就不該因短期價格波動動搖，尤其是當該公司業務基本面沒有變，更沒理由失去信心。

巴菲特說：「如果你不願意持有某一檔股票10年，那就連持有10分鐘都別考慮。」

當然，這不代表投資人必須堅緊守明顯失策的投資。然投資時，確實應該根據其長期潛力和前景來做決策。從全盤考量，熊市是短期事件，別讓它擾亂長期投資計畫。

投資 熊市 巴菲特

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