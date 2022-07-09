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就業強於預期 那指連升五日

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數在震盪交易中上漲，因為投資人對強於預期的就業報告做出反應，這可能會促使聯準會(Fed)繼續積極升息。

那指上漲13.96點或0.12%至1萬1635.31點。史坦普500指數下跌3.24點或0.08%至3899.38點。道瓊工業平均指數收低46.4點或0.15%至3萬1338.15點。本周三大股指均收高。

勞工統計局公布數據顯示，6月非農就業人數增加37.2萬人，優於《道瓊》估計的25萬人，延續就業成長強勁的一年。

以防禦性為主的醫療保健和消費性必需品股票表現優異。Centene Corp.上漲3.23%，Moderna上漲2.22%。

能源類股也表現強勁，Devon Energy上漲1.55%和。

商品股表現不佳，這些類股近期持續波動。礦業股Freeport-McMoRan下跌4.18%。

旅遊股下跌，Caesars Entertainment下跌4.67%，Carnival Corp.下跌3.43%。

在《華盛頓郵報》報導馬斯克計畫退出他的收購要約後，推特下跌4.98%，是史指中表現最差的股票之一。

GameStop下跌4.87%，因該公司解雇財務長，並表示將裁員作為扭虧為盈的方案之一。

WD-40下跌14.91%，該公司第3財季獲利率下降，原因是宏觀經濟壓力。

就業 指數 股票

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