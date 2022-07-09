第2季財報將至 投資人憂心雖然史坦普、小摩獲利預期不變 但能源類股及升息攪局 仍引發疑問

第2季財報季下周開跑。（路透）

隨著企業下周起公布第2季業績，越來越擔心經濟衰退的投資 人將急切地想聽取高管們的說法，如何在成本上升的情況下保持需求穩定。

對經濟可能衰退的擔憂已經推動美股大幅拋售，史坦普500指數上半年出現1970年以來最大跌幅，但今年的獲利預期基本保持不變。這引發某些投資人的疑問，即當前的獲利預期是否反映出這些擔憂，並且能否足夠強勁以支撐市場。

華爾街一些大型銀行財報將在下周公布財報，非正式地展開財報季，摩根大通將於14日公布財報。

對於第2季，分析師預計史指成分股整體獲利將較去年同期成長5.6%，而4月初的預期為成長6.8%；預計2022年全年獲利將成長9.5%，4月初的預期為8.8%。

然而，這些預測在某種程度上被能源部門扭曲了，在油價大漲後，能源類股第2季獲利預計將暴增逾220%。根據Refinitiv的數據，如果排除能源股，第2季獲利預計將較一年前下降2.4%。

投資人一直擔心，聯準會(Fed)為抑制通膨而採取的激進升息周期，可能會使經濟陷入衰退。

商品和其他成本一直在上漲，企業一直在努力應對這些物價上漲，試圖安排有多少可以轉嫁給消費者或自行吸收。

估值高度依賴未來現金流的科技股和成長股一直是受利率上升擔憂影響最嚴重的股票之一。

Meta Platforms CEO查克伯格最近告訴員工，要為經濟的嚴重衰退做好準備。其股價 第2季下跌了27%。蘋果 第2季股價下跌約22%，將於7月28日公布業績。而Alphabet上季股價下跌22%，預計將於7月26日公布業績。

雖然能源價格上漲預計將拖累航空公司和其他運輸業者以及一些工業公司，但對能源個股有利。雪佛龍將於7月29日發布財報。

高盛最近以需求擔憂為由，調降了對包括蘋果在內公司的獲利預期。