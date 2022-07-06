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沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

傳推特挑戰印度內容審查

熟悉內情人士透露，推特正尋求推翻印度政府一些要求刪除內容的命令，在法律面挑戰印度官員濫用權力。過去一年，印度當局要求推特對內容採取行動，包括支持獨立錫克教國家的帳號以及批評政府處理新冠疫情的數十條推文。

CureVac告BioNTech侵權

疫苗製造商CureVac表示已在德國對BioNTech及其兩家子公司提起訴訟，就其所稱侵犯其知識產權的行為尋求「公平賠償」。該公司宣稱擁有BioNTech和輝瑞用於開發和銷售其Comirnaty冠狀病毒疫苗的mRNA技術知識產權達20多年，但並不打算採取法律行動阻礙疫苗的生產、銷售或分銷。

小摩:賣出特斯拉 降目標價

摩根大通表示：價格和成本相互影響可能是特斯拉今年獲利最重要因素。調漲售價若配合電池金屬成本下滑，對該公司是利多。雖調降特斯拉第2季和全年獲利預期。但維持「賣出」評級，目標價由395元降至385元，相當於較現價下跌43.53%。

百勝將出售肯德基俄國業務

百勝餐飲集團(Yum Brands)正在就將俄羅斯的肯德基餐廳和加盟經營權出售給當地買家進行深入談判，之後它計畫完全退出該國。該公司於1995年在俄羅斯開設第一家肯德基餐廳，目前在該國擁有約1000家門市，幾乎所有門市均由獨立業者根據授權或加盟經營協議經營。

歐元兌美元跌至20年新低

歐元兌美元匯率5日跌至20年來最低水平，下跌逾1%至1.0283美元，與美元平價近在迟尺。4日公布的7月Sentix經濟指標顯示，歐元區19國的投資人情緒已跌至2020年5月以來最低水平，預示著「不可避免」的衰退，加上6月通膨率達到創紀錄的8.6%，匯總起來對歐元造成嚴重打擊。

巴克萊調降GM獲利預期

由於零件短缺影響銷量近10萬輛，巴克萊調降通用汽車(GM)的獲利預期。但隨著供應鏈問題在第3、4季得到緩解，全年業績預期仍保持穩定。巴克萊維持GM「加碼」評級，目標價52元。並指出，在獲利能力提高的支撐下，該公司的資產負債表將更加強勁。

印度 特斯拉 疫苗

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有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

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