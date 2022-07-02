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伊爾艾朗：流動性退場是當前金融市場的最大風險

編譯任中原／綜合外電
知名財金評論家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗。 彭博資訊
知名財金評論家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗。 彭博資訊

對金融市場深具影響力的經濟學家伊爾艾朗表示，當前全球經濟與金融市場的重大風險之一，就是流動性蒸發，使資金更難以取得，且資金成本更貴。

伊爾艾朗接受彭博資訊訪問時指出，「流動性風險是我深以為憂的風險之一。我們已經看到市場出現資金排擠現象，企業或不願意，或是沒有能力安排再融資」。

舉例而言，美國高殖利率債券（垃圾債）市場6月殖利率的升幅以及與公債之間的殖利率差距，都出現2020年3月以來之最。債務市場動盪及借貸成本升高，使想要借錢的企業紛紛遠離。

第2季美國垃圾債發行額劇減到250億美元，是2006年來同季發行額最低的一次；6月單月發行額為100億美元，是2010年來同月最低額。

伊爾艾朗指出，聯準會（Fed）可能堅持快速升息計畫，使經濟成長減緩，也因而使經濟陷入衰退的風險升高，「企業可能難以取得新資金」。

他表示，金融市場正出現「序列式移動」，從今年初時的通膨／升息風險，到最近的信用風險，接下來可能成為流動性風險。

他指出，「我觀察到三種可能的流動性緊絀。第一是周邊市場可能波及到主要市場，儘管截至目前為止加密幣與新興市場還未衝擊主要市場。第二項風險，則是企業無論花多高的成本，都無法取得資金，我們已經從垃圾債市場看到此種現象」。

第三種則是目前市場只預期資金撤離債市將有利於股市，但並未想到資金只是單純地撤離金融市場，這對股票等風險性資產其實並不有利。

殖利率 升息 新興市場

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