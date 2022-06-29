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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

財經簡訊

財經新聞組／整理

美航子公司機師7月加薪3倍

美國航空支線航空公司Envoy Air將為機師提供3倍工資，以便在下月大部分時間上工。該航空公司表示，此舉將有助於避免在夏季旅遊旺季期間航班中斷。該公司指出，「超級津貼」在7月2日至31日期間適用所有航點，在此時間範圍內執飛都將獲得300%的薪資。

Airbnb將派對禁令永久化

Airbnb Inc表示，自2020年8月宣布實施派對禁令之後，未經授權的派對報告急劇下降44%，現在該公司將永久禁止在其平台上架的房屋中舉辦派對。該公司之前推出並延長派對禁令，意在阻止新冠病毒感染的傳播。隨著夏季旅遊旺季開始，該公司將禁令永久化。

惠而浦退俄 本季損失3-4億元

惠而浦公司(Whirlpool Corp)表示已與對方達成協議，將其俄羅斯業務出售給土耳其電器製造商Arçelik AS，加入眾多西方世界企業之列。該公司在監管申報文件中表示，該交易還包括在哈薩克和獨聯體(CIS)內其他特定國家的銷售業務，將導致本季虧損3億至4億元。

承認低估通膨 伍德：美已衰退

方舟投資(Ark Invest)CEO伍德(Cathie Wood)表示，美國已經處於經濟衰退狀態，她承認低估了通貨膨脹的嚴重性和持久性。她接受CNBC採訪指出，「我們已處於衰退之中。」「庫存是一個大問題；我在職涯中從未見過如此大的庫存增加。我在這一行已經打滾45年了。」

Walgreens取消出售Boots

Walgreens Boots Alliance取消了出售其英國商業街連鎖藥店Boots的計畫，宣稱由於全球金融市場動盪，沒有第三方能夠提供相當的報價。該公司因重新關注國內醫療保健，在進行戰略評估後，在1月宣布將其Boots業務掛牌出售。但保留Boots和No7 Beauty Company也是因為業務持續強勁。

4月全美房價 出現降溫跡象

4月房價漲幅略有放緩，這是房價降溫的第一個潛在跡象。根據史坦普CoreLogic Case-Shiller指數，4月房價較去年同期上漲20.4%。3月漲幅為20.6%。上次更低的漲幅出現在去年11月。10大城綜合年增率19.7%，高於3月的19.5%。20大城綜合指數年增率21.2%，高於上月的21.1%。

房價 指數 哈薩克

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