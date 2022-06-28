大型科技股施累美股大跌 消費者信心低落加深衰退疑慮

分析師認為，美股尚未反映潛在經濟衰退的影響，企業獲利預測有下修的可能。路透

美國股市周二大跌，大型科技股帶動下殺，消費者信心數據顯示美國人對經濟前景更趨悲觀，加劇美國經濟衰退和即將到來財報季的疑慮。

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數分別重挫2%和3%，蘋果、微軟、亞馬遜拖累指數最重。蘋果公和微軟下跌至少3%。亞馬遜大跌5.1%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌491.27點，跌幅1.6%，至30,946.99點；史坦普500指數跌78.56點，跌幅2.01%，至3,821.55點；那斯達克綜合指數重挫343.01點，或2.98%，至11,181.54。

世界大型企業研究會(Conference Board)美國消費者信心數據引發市場疑慮，報告顯示反映消費者對未來6個月展望的預期指標跌至近十年低點；6月消費者信心降至16個月來最低。「現狀」和「預期」分項指數之間的差距越來越大，已經擴大到通常在衰退之前出現的水準。

史坦普500指數的11大類股有10類股收低，其中非必需消費類股跌幅最重。能源股唯一上漲的類股，受益於原油價格上漲。

U.S. Bank Wealth Management的全國投資 策略師Tom Hainlin表示，由於市場消息不多，且投資人正在為7月4日周末假期做準備，因此不能將當天的拋售完全歸咎於消費者信心報告。他說：「很難將（市場波動）歸咎於一個經濟數據點，因為在季末投資組合重新平衡時有很多噪音。」

滙豐控股的Max Kettner則認為，股市仍未反映潛在經濟衰退的影響，企業獲利預測有下修的可能。RockCreek董事總經理Alifa Doriwala也認為，短線內股市持續上漲可能性不高，第3季市場可能會表現更糟。自3月底以來， 史坦普500指數已下跌逾15％。

聯準會（Fed）官員則淡化美國經濟陷入衰退的風險。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯和舊金山聯邦準備銀行總裁戴利都承認必須給通膨降溫，但堅持認為實現軟著陸並非沒有可能。

Nike重挫7%，該公司發布的營收預測低於預期。

西方石油（Occidental Petroleum）大漲4.8%，此前巴菲特的波克夏提高該公司的持股。