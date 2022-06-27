自助加油 新州、俄州仍未解禁

最近油價節節上漲，多數人到加油站 加油，眼看金額跳升都心驚膽跳；但是在新澤西和俄勒岡州 ，人們無法體會這種強烈的臨場感受，因為這兩州禁止自助加油，消費者不能夠自行手握油槍加油。

新州 和俄勒岡州禁止自助加油行之有年，司機自己加油是違法的。

新州、俄勒岡州的自助加油禁令分別始於1949年、1951年，俄勒岡州幾年前在農村地區鬆綁限制。一旦違反州府自助加油禁令，可被處以最高500美元罰款。

究竟為什麼唯獨新州和俄勒岡州以法令禁止自助加油？全美其他地方加油站過去由服務員為顧客加油的年代又發生過什麼事呢？

自助加油、代客加油這類話題鮮少被人討論，卻在一個多世紀以前有著奇怪而複雜的歷史。

美國1900年代初建造第一座加油站後便一直嘗試自助加油模式，直到1980年左右，自助加油才成為主要加油模式。

強納森(Ronald Johnson)和羅密歐(Charles Romeo)在2000年的自助服務發展研究中寫到，自助加油的崛起並非一帆風順。

全美自助加油泵大約出現在1915年，當時主要在緊急狀況下、或者加油站天黑關閉後使用，使用者預付銅板後操作。

全方位服務的加油站堅決反對自助服務，認為自助加油較便宜、將構成威脅。

數十年來，服務員代客加油的全方位服務向來是主要形式。

光是靠燃料銷售，利潤微薄，因此加油站提供電池和油箱檢查、擋風玻璃擦拭、車輛維修等各式服務增加獲利，並各自突顯品牌特色；在20世紀上半，服務員穿上全套制服甚至戴領結為顧客加滿油箱，是吸引司機光顧的關鍵戰略。

為穩住市場版圖，全方位服務加油站刻意誇大自助服務的安全隱憂，聲稱一般駕駛未經培訓自行加油恐引發火災，各地在消防員支持下，加油站業者紛紛遊說州立法者通過禁令，截至1968年，全美23州禁止自助加油。

直到自助服務在國際間成功、加油站商業模式發生重大變化，美國才盛行自助加油。

密歇根州亨利福特博物館(The Henry Ford museum)交通策展人安德森(Matt Anderson)說，現代化的自助加油站由瑞典開創，當地司機自助加油的成本低於全方位加油服務費用，這樣的概念傳遍歐洲。

此外，新規定要求車主必須在經銷商進行汽車保修，這一轉變侵蝕全方位服務加油站的業務。

《加油站百年》(One Hundred Years of Gas Stations)作者亨德森(Wayne Henderson)說，傳統全方位加油站失去汽車維修利潤，被迫改變模式以增加利潤。

於是，加油站轉向自助服務，不僅降低成本、也增加燃油銷售量，此外也開始多元化銷售食品、香菸、咖啡、零食和其他利潤率更高的商品。

基於利潤考量，各州加油站業者開始推動廢除自助加油禁令，到1992年，全美約80%加油站提供自助服務，遠超過20年前的8%。

儘管各州吹起立法破除自助加油禁令風潮、加油站業者出面反對禁令，新澤西和俄勒岡州多數地區仍不允許自助加油。

俄勒岡州法律聲稱，維持禁令符合公共利益；根據成文法，允許自助加油將增加火災隱患、帶給老年和殘疾司機挑戰、並導致加油站服務人員失業。

1982年，俄勒岡州選民否決一項推翻自助加油禁令的投票，但2014年民調發現，44%俄勒岡州居民支持自助加油服務、46%認為應保持禁令，意見分歧。

俄勒岡州2018年放寬禁令，允許人口4萬以下的農村地區自助加油。

自助加油禁令、低油價聲譽是新州文化的一部分，當地盛行「新州女孩不持油槍加油」(Jersey Girls Don't Pump Gas)之說，任何人試圖推翻禁令都被視為政壇失敗者。新州州長墨菲(Phil Murphy)4月表示，「自助加油」在當地有點像政治紅線，是不宜碰觸的議題。

然而，如今油價飆漲創紀錄、加油站工人難尋，迫使新州倡議者重新嘗試解除禁令；該州75家加油站5月降低價格，藉以爭取自助加油解禁。

新州參議院議長反對一項終止自助加油禁令的法案，所以近期內不太可能開放自助加油。

新州居民對自助加油興趣不大，3月民調發現，73%受訪者表示更願意有人為他們加油，羅格斯大學新不倫瑞克分校(Rutgers University-New Brunswick)民調中心主任利科寧(Ashley Koning)公布民調時說，這就是新州「為你加油」的歷史傳統。