德國 訂F-35 2026年交機

洛克希德馬丁表示，它可能會在2026年向德國出貨第一架F-35戰鬥機，並預計隨著希臘和捷克表達出濃厚的興趣，該飛機將在歐洲獲得更多訂單。德國訂購的第一架F-35將於2025-2030年交機，以更換其老舊的颶風(Tornado)機隊；這將取決於與柏林政府的談判結果，最快2026年交機。

上周房貸利率 14年新高

根據抵押銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周購屋的房貸申請較前周增加8%，部分原因是對彈性利率房貸(ARM)的需求。然而，申請數量較一年前同周減少了10%。房貸利率已飆升至2008年來的最高水平，上周更創下13年來最大單周漲幅。

汽車 業促加速推晶片法案

美國主要汽車製造商和產業供應商發表公開信，敦促國會迅速採取行動，為半導體生產提供520億美元的補貼。晶片的持續短缺擾亂了汽車業和電子業，迫使一些公司縮減生產規模。署名的負責人包括通用汽車、福特汽車、克萊斯勒母公司Stellantis等公司的CEO。

莫德納加強劑 抗體反應強烈

莫德納(Moderna Inc)表示，其二價新冠病毒加強劑候選藥物對快速傳播的Omicron子變體BA.4和BA.5展現出強烈的中和抗體反應。在給予50微克劑量一個月後，針對這兩種子變體的抗體水平上升超過基本值5倍以上。該公司計畫在未來幾周內向監管機構提交申請，預估最快會在秋季獲准。

Shopify推工具 應對電商下滑

加拿大科技巨頭Shopify Inc推出新工具來協助其商家向其他企業和推特 (Twitter)進行銷售，以應對新冠疫情後線上購物的放緩。該公司公布超過100種新工具，包括支持其推動B2B的工具，購物者可以將他們的加密錢包連接到商店，及在蘋果iPhone上的「點擊支付」功能。

福特選定西班牙生產電動車

福特汽車將在2030年前開始在西班牙生產電動車(EV)，但在歐洲大舉推動電氣化之際，這也代表其西班牙廠和德國廠將「大幅」裁員。該項目的另一個競爭者是福特的德國Saarlouis廠，該工廠將繼續生產Focus乘用車。福特發言人指出，兩廠員工已被告知近期需要進行重組，規模將「很大」。