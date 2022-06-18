垃圾債高利差 違約風暴將至

聯準會(Fed)大幅升息 75個基點，引發美股全線拋售之際，債券 市場也出現相同的恐慌氛圍。美國垃圾債利差16日自2020年11月以來首次超過500個基點，代表市場對於企業違約的擔憂正大幅上升，經濟衰退的信號也似乎越來越明顯。

垃圾債利差指的是美國垃圾級企業債券和美國國債之間的利差。通常來說，利差越大，代表市場對於對信用風險以及垃圾債企業財務健康度的信心越弱。

隨著美國經濟逐步從疫情 影響中復甦，Fed於2021年持續釋出流動性，美國垃圾債利差也持續走弱並保持在240點左右低點；當年也是美國史上信貸環境最寬鬆的一年。

然而今年以來，隨著全球通膨逐步升溫，Fed開始採取收緊貨幣政策的步驟，美國垃圾債利差就開始走高。尤其是自4月以來，垃圾債利差快速擴大。在4月初時垃圾債利差還僅略高於300基點，但接下來一個月內就快速拉升至450基點以上。

在5月底時，垃圾債利差曾一度小幅下滑。然而過去2周，隨著美國公布超出市場預期的5月通膨數據以及Fed升息75個基點，市場對於美國經濟陷入衰退的擔憂再次大幅飆升，美國垃圾債利差也在2周週內急速擴大100個基點，升破500基點。

債券利差的擴大意味著發債者難以融資，這對於現金流本就疲弱或債務負擔過重導致信用評級較差的企業來說，尤其致命。

德銀策略師雷德(Jim Reid)本月在報告中表示，若美國陷入經濟衰退，將導致美國垃圾債務違約率從目前的約1%的歷史低點至2023年底攀升至5%，並在2024年再次翻倍至10.3%。

如果垃圾債違約率突破兩位數，將是2008年次貸危機以來的最高水平，與2001與2002年的網路泡沫破滅時期相當。