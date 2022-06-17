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美股最錢線／專家：蘋果難保2兆市值

財經新聞組／綜合報導

2022年1月，蘋果股價盤中達到182元，市值一度衝擊3兆元大關。但在此之後，這家iPhone製造商的股價下跌了25%，截至6月15日市值降至2.19兆元。

以哈奈特(MichaelHartnett)為首的美國商銀策略師表示，在之前殘酷的股市拋售中，科技股遭遇今年來最大的一次撤資，投資人從該行業撤出11億元。策略師指出：「恐懼和厭惡代表股市很容易出現熊市反彈，但我們認為尚未達到最終低點。」 當前蘋果市值仍在2兆元之上，離跌破2兆元大關僅「一步之遙」。

摩根史坦利分析師伍德林(Erik Woodring)指出，對於蘋果的估值需要下調，才能更認識其支出格局的變化。他還表示，過去蘋果不受經濟衰退的影響，但根據蘋果的同比營收成長與「美國消費者淨資產的變化，尤其是前五分之二的消費者」高度相關，「認為蘋果完全不受消費者疲弱影響的說法是短視的。」

他表示，雖然中低端消費者支出數據數月來一直在惡化，但高端消費者支出的韌性更強。然而，這種情況可能會改變。他寫道，「考慮到幾十年來的高通膨水平和消費者信心減弱，「甚至高端消費者的回落風險正在上升」。

伍德林認為，美國最富有的五分之一人群占消費硬體產品總支出的40%以上，這些消費者在科技產品上的支出可能會放緩，「這對消費硬體公司來說是一個越來越大的風險」。

他寫道：「考慮到過去兩年消費電子產品的高於趨勢線的消費模式，以及大多數消費電子產品的可自由支配性質，高端消費支出放緩可能對消費電子產品需求產生重大影響。」

許多人開始擔心企業獲利受到威脅，這顯示根據收益預測的估值指標可能錯估了股票的真實價格。

蘋果 股價 營收

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