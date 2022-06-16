美股最錢線／史指跌入熊市 有利降通膨

史坦普500指數 已經正式跌入熊市 。這對投資 組合價值縮水的投資人來說，顯然不是什麼好事。但如果歷史可以作為指引，熊市也有其正面的一面：高通膨可能會因此降溫。

市場研究公司DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)指出，「熊市有個隱藏的利多：它們總是會降低美國的通膨水平。」

柯拉斯回顧歷史，以1973年至1974年、2000年至2002年以及2008年的市場為例，在第一個和最後一個案例中，「在史指下跌超35%之間或之後，PCE通膨率下降了6%。」

CPI(消費者物價指數)和PCE(個人消費支出)都是判斷通膨的重要指標。其中，PCE是衡量民間消費通膨的關鍵指標，也是最受聯準會(Fed)青睞的通膨指標。

柯拉斯從兩方面進行了解釋。從消費者層面來看，當投資組合大幅增值時，投資人會覺得自己很富有，消費意願也更強。反之，當淨資產明顯縮水時，需求也隨之下降。

從企業層面來看，他表示，股價暴跌的業往往不會雇用很多新員工，也不會大幅加薪。因此，薪資上漲應該會開始放緩。過去6至12個月，工資與通膨的螺旋上升是美國經濟所面臨的一個棘手問題。

雖然DataTrek確信熊市能讓通膨降溫，但能緩解多少並不明確。

另一個不容忽視的問題是DataTrek提到的35%的股市跌幅。史指今年以來已經下跌約22%，距離35%跌幅仍有一段距離。是否要下跌35%直至3118點通膨才能降溫？

科拉斯的答案是否定的，「雖然史指還未下跌35%，但歷史顯示，可能不需要跌到那個程度就能控制通膨。」

在他看來，經濟衰退成為投資者共識，史指下跌35%的情況可能不會發生。並指出，雖然不認為當前史指正處於年內低點，但隨著估值更能反映經濟放緩和企業收益，市場應該會止穩。