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財經簡訊

財經新聞組／整理

Netflix推魷魚遊戲實境秀

Netflix認真考慮製作實境版「魷魚遊戲」，沒有任何血腥場面。該串流媒體平台已經批准了名為「魷魚遊戲：挑戰」的真人實境秀電視劇，讓456名參賽者在一系列受熱門節目啟發的遊戲中相互競爭。值得一提的是獎金達456萬元，是電視真人秀史上最大筆的現金獎勵。

迪士尼未獲印度板球轉播權

迪士尼在爭奪印度板球超級聯賽(IPL)串流媒體轉播權的競標中失利，可能會失去多達2000萬名Disney+用戶，也代表到2024年，迪士尼可能難以實現Disney+全球用戶數量達到2.6億的目標。目前Disney+ Hotstar約有5000萬用戶來自印度和其他南亞國家，而板球比賽是推動訂閱增加的一大推力。

房貸利率創2008年來新高

抵押銀行家協會(MBA)最新數據顯示，美國最受歡迎的房貸平均利率攀升至2008年金融危機以來的最高水平，購房申請量較去年下降超過15%。即使如此，與一周前相比，更多購房族在尋房，這可能預示在聯準會(Fed)積極收緊政策進一步影響該行業前，景氣會出現一些上揚。

排檔缺陷 福特召回290萬輛

國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，福特將召回290萬輛汽車，因存在缺陷，導致車輛無法排入預定檔位，向無法預測的方向行駛。這次召回包括2013-2019年份的Escape、2013-2018年份C-Max、2013-2016年份Fusion、2013-2021年份 Transit Connect和2015-2018年份的Edge。

6月NAHB住房指數 2年新低

全國房屋建築商協會(NAHB)富國銀行住房市場指數(HMI)在6月下跌2點至67，為2020年6月來最低水平，也是連續第6個月下滑。高於50的指數代表正向。在3大組成部分中，買家流量下降5點至48，為2020年6月來首次跌入衰退區域。當前銷售狀況下降1點至77，未來6個月銷售預期下降2點至61。

美元走強 Roblox訂單下滑

遊戲平台Roblox Corp成為最新一家報告因美元走強而受到打擊的美國企業，宣稱上個月預訂量下滑11%，但每日活躍用戶仍有增加。Roblox表示，「我們估計，外匯波動的影響導致2022年5月的預訂量減少約4%。」5月預訂量的估計數較去年同期下降9%到11%。

迪士尼 指數 印度

上一則

中國經濟「三駕馬車」優於預期 第二季GDP有望走升

下一則

美股最錢線／史指跌入熊市 有利降通膨

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