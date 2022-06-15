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油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

財經簡訊

財經新聞組／整理

馬斯克指特斯拉新廠或在加墨

特斯拉CEO馬斯克表示，特斯拉工廠不一定設在美國，因為也在考慮在加拿大和墨西哥建立新廠。他說，「我們是在尋找廠址，但會考慮更廣泛地在北美地區的廠址，包括加拿大和墨西哥，當然還有美國。」但當務之急是提高德州廠的量產能力。

憂通膨 NFIB小企信心指數小跌

全國獨立企業聯合會(NFIB)最新調查，由於持續擔憂高通膨，5月小企業信心小跌0.1點至93.1。預計未來6個月商業狀況會更好的比例創下歷史新低。調查還顯示，雖然利率上升且金融環境趨緊，但勞力需求依然強勁，51%企業有職位無法填補，比4月增加4個百分點。

德競爭機構調查蘋果追蹤軟體

德國卡特爾辦公室正在調查蘋果公司關於追踪第三方應用程式的作法，以確定它們是否給予這家美國科技巨頭優惠待遇或阻礙其他公司。卡特爾辦公室表示，「像蘋果這樣可以單方面在其生態系統中制訂規則的公司，應該受到競爭法令約束。」

看空經濟基金經理人 28年新低

美國商銀(BofA)的6月基金經理人調查「預示著投資人的痛苦更深」，因為擔心聯準會(Fed)大幅升息，史坦普500指數跌入熊市。對全球成長的樂觀情緒降至新低水平，預期經濟走強的基金經理人比率較5月大減73%，降至1994年以來新低。對全球獲利預期降至2008年9月經濟大衰退以來新低。

小摩奈及利亞油田案在英勝訴

摩根大通(JP Morgan Chase)在英國高等法院贏得2011年爭議性的油田交易訴訟。此案涉及殼牌(Shell)和埃尼(Eni)17億元收購奈及利亞海上OPL 245油田。奈及利亞指控摩根大通將能源巨頭支付的資金轉移到與該國前石油部長埃泰特(Dan Etete)密切相關的一家公司託管帳戶，是「嚴重疏忽」。

Spirit與捷藍談判加碼收購價

近日成為收購目標的Spirit Airlines表示，正與JetBlue Airways就34億元的加碼報價進行談判。這家廉價航空公司表示，它也還在與Frontier Group Holdings Inc就現有合併協議的條款進行討論。Spirit發表聲明表示，JetBlue和Frontier正以相同的條款獲得相同的盡職調查。

特斯拉 蘋果 墨西哥

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