年輕世代想置產 但負擔不起

在過去10年裡，三不五時總是會有這樣的問題被提出來：「為什麼年輕人不再買房？」根據最近的一項調查，答案很簡單：錢。

大多數Z世代和千禧世代的成員，也就是年齡層分別在18-25歲和26-41歲之間的美國成年人，幾乎都希望有朝一日、甚至是現在就擁有一個家。但在3月接受研究公司YouGov進行的銀行利率調查的受訪者表示，他們最大的障礙是負擔能力。

調查結果顯示，有74%的美國成年人仍然認為擁有住房是實現所謂美國夢的首要成就，超過有能力退休 的66%、事業成功的60%和擁有小孩的40%。只有35%的受訪者認為獲得大學學位是人生經濟成功的關鍵成就。

特別是千禧世代，65%的人認為擁有房屋是成功的首要代表。對於Z世代而言，這個數字降到59%，但仍然是個很高的數字，並且僅僅微幅落後60%Z世代最看重的擁有成功職業。

近三分之二的非屋主表示，負擔能力是尚未購屋的主要原因。絕大多數Z世代表示他們的收入還不夠高，而千禧世代則將原因主要歸咎於房價 上漲。

無論哪種原因，受訪者的意念都很明確：如果負擔得起，更多的人會願意買房。

Bankrate.com首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)在調查聲明中說：「非屋主認為收入不足、房價高、無力支付首付或尾款，是成為有巢氏的最常見障礙。」「高昂且不斷上漲的房價會讓人產生沒有足夠收入或積蓄來買房的感覺。」

過去兩年，房產市場一路紅火：不斷增加的需求導致房價以創紀錄的速度飆升，自新冠疫情 開始以來上漲約34%。市場最近雖出現一些降溫跡象，但對於年輕的美國人來說，擁有住房仍然是個越來越難以實現的目標，尤其是由於經濟大衰退後學債負擔過重和工資受到抑制。