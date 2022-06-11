美股因通膨意外竄高崩跌 但別指望Fed出其不意大幅升息

令投資人不放心的是，Fed無法令人信服既能升息抗通膨又能避免經濟陷入衰退。歐新社

美國股債市周五受到通膨意外竄升至40年最高的衝擊，道瓊工業指數 大跌近900點，加劇聯準會（Fed）下周可能被迫以更急進升息 幅度以抑制物價的疑慮。不過，按Fed主席鮑爾升息時不願出其不意的作風，Fed應不至於升息超過0.5個百分點（2碼）。

Fed加速升息可能導致經濟陷入衰退的恐慌心理下，道瓊工業指數指數周五大跌880點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數則分別大跌2.9%和3.5%。美國公債也遭拋售，2年期債券殖利率 由2.815%漲到3.047%，呈現2009年來最大單日漲幅，也漲到逾十年來最高水準。

費城半導體指數和台積電ADR也無法倖免，各跌3.6%和2.4%。

一周下來，史坦普500指數和那斯達克分別大跌5.1%和 5.6%，雙雙創下1月來最大單周跌幅。

投資人原本指望，供應鏈瓶頸緩解和借貸成本上升，應有助於通膨在入夏之時快速降溫，也讓Fed減輕必須更急進升息的壓力，這希望如今因周五公布的5月消費者物價指數（CPI）而破滅。5月CPI年增幅高達8.6%，高於4月的8.3%，出乎經濟專家所料。

Vangaurd資深基金經理人麥濟爾（John Madziyire） 說：「大部分人以為通膨兩個月前已經到頂，如今實則更高，這表示連Fed在內大家都得調整。」

利率期貨市場如今預料Fed基準利率到今年底將達到3.2%，這形同預告Fed未來四次會議（下周、7月、9月、11月）都會升息0.5個百分點（2碼），12月再升息1碼。

Fed下周三幾乎篤定升息2碼，如今令市場擔心的是，通膨高漲至此，Fed有沒可能更大幅度升息，或發布更大幅度的利率預測。

巴克萊和Jefferies兩家投銀周五隨即調整預測，認為Fed下周三會升息3碼，不過其他經濟學家仍認為會升息2碼。

摩根大通認為，Fed這次公布最新的年底利率預測將由3月的1.875%調高至2.325%。目前的聯邦資金利率目標上端為1% 。

此外，鮑爾會後記者會上怎麼看夏秋的升息展望，也勢必影響金融市場。摩根大通發布報告說：「主席鮑爾已指明，只有引導預期心理而非出其不意的意願。既然對意外升息沒胃口，下周50個基點升息之路應已底定。」

RBC資本市場美股策略主管卡瓦西納（Lori Calvasina）說：「市場需要一些明確可信的證據，確定Fed能達成使命而不致引發衰退。 」她說，市場會從經濟數據得到印證，「但如今恐得暫受苦難」。