高通膨 影響民眾購物用餐習慣

40年來高通 貨膨脹正在促使人們改變購物習慣，尤其是雜貨。

根據Alpha Foods委託哈里斯民意調查公司 進行的調查，大約90%的美國人擔心食品價格。這項線上民調 在3月18日至23日和5月6日至8日兩個時期內，向2000多名美國成年人詢問對通貨膨脹的擔憂和購物習慣。

當時雜貨成本已超過汽油價 格，成為美國人最關心的通膨問題。

哈里斯民調總經理魯尼(Abbey Lunney)表示：「一開始人們對汽油價格的擔憂最高，其次是食品雜貨和其他形式的可自由支配支出。」「但過去幾周食品雜貨已經成為頭號問題。」

食品和能源成本都飆升。4月消費者物價指數(CPI)報告顯示，整體食品成本同比上漲9.4%。但包括能源商品、所有類型的汽油和燃料油在內的能源成本，仍比一年前上漲30.3%。

為了減少開支，許多美國人正在改變購買雜貨的方式和購買的商品。

超過半數受訪者表示，肉類價格上漲讓他們對嘗試植物性食品和乳製品更加好奇。其他人也在改變購物習慣以減少旅遊或放棄之前最喜歡的品牌。

魯尼說，「美國人的生活變得更有創意。」

獨立撫養15歲的女兒和14歲兒子的45歲強生(Stormy Johnson)改變了她的購物清單，以確保能夠養活家人，「我們過去常吃的東西現在不再吃了。」「現在反而比較多吃義大利麵之類的東西，因為它很便宜，但不太健康。」

她補充說，她家中過去常常吃很多雞肉，但雞肉變得太貴，只得用更便宜、更肥的漢堡肉餅替代。如果要買蔬菜，她會選擇冷凍品而非新鮮品以省錢。

當然，即使在高通膨的情況下，有些地區的美國人消費習慣也沒有改變。

魯尼說，「到目前為止，酒精消費一直保持穩定。」「人們就是不能罷手。」