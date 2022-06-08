Franchise洽商收購科爾百貨

科爾百貨(Kohl's)正與零售控股公司Franchise Group進行獨家談判，後者提議以每股60元的價格收購這家零售商。以這個價格推算，科爾估值約為80億元。Franchise Group與Oak Street Real Estate Capital合作，透過房地產為這筆交易提供資金。

埃克森美孚評級獲得調升

Evercore ISI投資分析師 將埃克森美孚(Exxon Mobil)的評級調升至「跑贏大盤」；目標價為120元，高於之前的88元。調升後的目標價代表該股目前還有21.41%的潛在上漲空間。分析師指出，即使調升目標價，該股仍然相對便宜。

固特異召回17.3萬條G159輪胎

固特異(Goodyear)表示，在美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)要求更換後，它將召回17.3萬條G159輪胎。NHTSA於2017年展開初步調查，以審查訴訟中提出的指控，固特異一些輪胎存在缺陷，導致房車撞車事故，造成人員傷亡。今年2月要求固特異召回，但遭拒絕。

召回花生醬 J.M. Smucker損逾億

J.M. Smucker Co警告，由於可能受到沙門氏菌污染，在召回某些Jif花生醬產品後，全年將因此損失1.25億元，並影響每股獲利90分。J.M. Smucker於5月下旬表示，在美國食品和藥物管理局(FDA)對多州爆發的沙門氏菌感染進行調查後，它已宣布召回近50種在美銷售的Jif花生醬產品。

4月貿易逆差大幅縮減19.1%

由於進口下降，4月貿易逆差大幅收窄，可能2年來首度為本季經濟成長作出貢獻。商務部表示，4月貿易逆差下降206億元或19.1%至871億元。商品和服務進口下降3.4%至3397億元，而出口成長3.5%至2526億元。對中逆差減少85億元，為7年來最大。進口下降101億元，為2015年來最大降幅。

成本高 聯合太平洋難達獲利目標

鐵路營運商聯合太平洋公司(Union Pacific Corp)警告，由於與燃料、工資及其網絡相關的不斷上漲的成本，它將無法實現全年獲利目標。這家總部位於內布拉斯加州 的公司的營業獲利率預計將低於最初預測值的65%左右。預估今年外部通膨成本在4%左右，員工成本增加6%。