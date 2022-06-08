財經簡訊
Franchise洽商收購科爾百貨
科爾百貨(Kohl's)正與零售控股公司Franchise Group進行獨家談判，後者提議以每股60元的價格收購這家零售商。以這個價格推算，科爾估值約為80億元。Franchise Group與Oak Street Real Estate Capital合作，透過房地產為這筆交易提供資金。
埃克森美孚評級獲得調升
Evercore ISI投資分析師將埃克森美孚(Exxon Mobil)的評級調升至「跑贏大盤」；目標價為120元，高於之前的88元。調升後的目標價代表該股目前還有21.41%的潛在上漲空間。分析師指出，即使調升目標價，該股仍然相對便宜。
固特異召回17.3萬條G159輪胎
固特異(Goodyear)表示，在美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)要求更換後，它將召回17.3萬條G159輪胎。NHTSA於2017年展開初步調查，以審查訴訟中提出的指控，固特異一些輪胎存在缺陷，導致房車撞車事故，造成人員傷亡。今年2月要求固特異召回，但遭拒絕。
召回花生醬 J.M. Smucker損逾億
J.M. Smucker Co警告，由於可能受到沙門氏菌污染，在召回某些Jif花生醬產品後，全年將因此損失1.25億元，並影響每股獲利90分。J.M. Smucker於5月下旬表示，在美國食品和藥物管理局(FDA)對多州爆發的沙門氏菌感染進行調查後，它已宣布召回近50種在美銷售的Jif花生醬產品。
4月貿易逆差大幅縮減19.1%
由於進口下降，4月貿易逆差大幅收窄，可能2年來首度為本季經濟成長作出貢獻。商務部表示，4月貿易逆差下降206億元或19.1%至871億元。商品和服務進口下降3.4%至3397億元，而出口成長3.5%至2526億元。對中逆差減少85億元，為7年來最大。進口下降101億元，為2015年來最大降幅。
成本高 聯合太平洋難達獲利目標
鐵路營運商聯合太平洋公司(Union Pacific Corp)警告，由於與燃料、工資及其網絡相關的不斷上漲的成本，它將無法實現全年獲利目標。這家總部位於內布拉斯加州的公司的營業獲利率預計將低於最初預測值的65%左右。預估今年外部通膨成本在4%左右，員工成本增加6%。
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