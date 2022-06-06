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桑默斯在內學者：美通膨比預期更近1980年峰值 控制難

編譯季晶晶／綜合外電
歷史價格數據的最新分析顯示，現今的美國通膨更接近1980年的峰值，控制難度高。路透
歷史價格數據的最新分析顯示，現今的美國通膨更接近1980年的峰值，控制難度高。路透

歷史價格數據的最新分析顯示，現今的美國通膨更接近1980年的峰值，這表明聯準會把通膨拉回目標區間的難度不亞於前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）所遭遇的問題。

包括前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）在內的經濟學家，重新計算CPI的歷史數值，將之應用到現代支出模式，尤其是住房開支。

經濟學家Marijn A. Bolhuis、Judd NL Cramer和桑默斯在報告中稱，經調整後，數據顯示1980年6月核心通膨率估計為9.1%，低於已報告的13.6%的峰值水平。

這意味伏克爾在1980年代初實施的激進貨幣緊縮政策，將核心通膨率壓低了5個百分點，不是官方統計的11個百分點。此事反過來表明，聯準會如今的工作難度比先前以為地更接近於伏克爾當年，他當時的政策令美國經濟陷入嚴重衰退。

4月美國核心CPI上漲6.2%。 聯儲會決策者的目標是2%，不過他們參考的通膨率指標平均略低於CPI。經濟學家預計周五將發布的5月核心CPI升幅將為5.9%。

上述研究人員在美國全國經濟研究所（NBER）發表的論文裡表示，「今天如果要把核心CPI升幅控制在2%，幾乎必須與伏克爾時期有相同的通膨降幅」。

此一發現可能讓聯準會主席鮑爾與其同僚感到憂心，他們正試圖降低通膨，但不像伏克爾那樣搞到失業率激增。

經濟學家認為，重新審視1950年代和1980年代的數據，「可作為警示，不要對當前周期通膨下降前景有過度樂觀的預測」。

聯準會 鮑爾 財政部

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