桑默斯在內學者：美通膨比預期更近1980年峰值 控制難

歷史價格數據的最新分析顯示，現今的美國通膨更接近1980年的峰值，控制難度高。路透

歷史價格數據的最新分析顯示，現今的美國通膨更接近1980年的峰值，這表明聯準會 把通膨拉回目標區間的難度不亞於前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）所遭遇的問題。

包括前財政部 長桑默斯（Lawrence Summers）在內的經濟學家，重新計算CPI的歷史數值，將之應用到現代支出模式，尤其是住房開支。

經濟學家Marijn A. Bolhuis、Judd NL Cramer和桑默斯在報告中稱，經調整後，數據顯示1980年6月核心通膨率估計為9.1%，低於已報告的13.6%的峰值水平。

這意味伏克爾在1980年代初實施的激進貨幣緊縮政策，將核心通膨率壓低了5個百分點，不是官方統計的11個百分點。此事反過來表明，聯準會如今的工作難度比先前以為地更接近於伏克爾當年，他當時的政策令美國經濟陷入嚴重衰退。

4月美國核心CPI上漲6.2%。 聯儲會決策者的目標是2%，不過他們參考的通膨率指標平均略低於CPI。經濟學家預計周五將發布的5月核心CPI升幅將為5.9%。

上述研究人員在美國全國經濟研究所（NBER）發表的論文裡表示，「今天如果要把核心CPI升幅控制在2%，幾乎必須與伏克爾時期有相同的通膨降幅」。

此一發現可能讓聯準會主席鮑爾 與其同僚感到憂心，他們正試圖降低通膨，但不像伏克爾那樣搞到失業率激增。

經濟學家認為，重新審視1950年代和1980年代的數據，「可作為警示，不要對當前周期通膨下降前景有過度樂觀的預測」。