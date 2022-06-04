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特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

編譯湯淑君
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉執行長馬斯克預告必須裁員一成，但還沒等他實際動手砍人，一些員工可能已經準備跳槽了，意味這家電動車大廠可能面臨一波人才出走潮。

路透報導，馬斯克在內部電郵中透露，他對美國經濟有「超級不祥的預感」， 需要精簡人力因應。但5月31日他發電郵命令近萬名特斯拉雇員返回辦公室、每周至少到班工作40小時，就已導致一些員工萌生去意。

美國各大企業人才爭奪戰正打得如火如荼，馬斯克卻在此時硬性召回員工回辦公室，與蘋果等大型科技公司提供的彈性上班模式大相逕庭；今年來特斯拉股價大跌使股票報酬價值縮水；馬斯克公開批評民主黨並向共和黨靠攏，也引起一些人反感。這些因素都可能造成部分員工捲鋪蓋走人。

史丹福經濟學系教授布魯姆說：「特斯拉正啟動自家版的『大辭職潮』。」他估計，大概會有60%員工重回辦公室全職上班，約10%會辭職，另有30%左右騎驢找馬。

已有科技公司等不及挖角。澳洲第三大富豪暨軟體公司Atlassian共同創辦人法夸爾（Scott Farquhar）就立刻推文，表示計劃擴張，並以彈性工作選項向特斯拉員工招手。

新冠肺炎疫情肆虐兩年多，已導致許多企業員工對在家工作或混合型上班制習以為常，抗拒重返辦公室上全天班。

一名原任職特斯拉的工程師就表示，2020年疫情嚴峻時必須進辦公室讓他壓力很大，還因此二度染疫，後來他跳槽到蘋果。另一名離職工程師說，遠距上班「生產力不會降低，而且愉快多了」，他現在落腳Google，一周只需進辦公室三次。

特斯拉 馬斯克 疫情

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