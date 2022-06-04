想躺贏？選蘋果就沒錯

如果想要建立一個「躺平」就能賺錢的投資 組合，那麼尋找資產負債表強勁、股利可靠、有大幅提高派息歷史的藍籌股公司是很有必要的。

蘋果 作為科技股，根據高度不穩定的市場前景，該股通常不被看作是合格的「躺贏」股。和公共事業、電信和消費性必需品等防禦類股不同的是，該股僅有0.6%的股利收益，這對於想要「躺贏」的投資人來說，確實吸引力有限。

然而，即使有這些缺點，投資人仍有充分的理由將蘋果加入投資組合。

蘋果公司有一套結合資本成長、股利增加和大規模股票 回購計畫的操作，可以為投資人提供高額回報。

雖然過去5年中，蘋果的股利平均只增加了10%，但是該公司一直在回購股票，為股東提供額外的價值。蘋果上季批准了900億元的股票回購，而2021年回購了883億元，是美股企業中回購支出最大的企業。

長期投資人都喜歡股票回購，因為這可以減少流通股數，從而提高股價，尤其是在當下的市場動盪時期。

當前蘋果手中有約2000億元現金，這樣的水平令人羨慕，這也可以幫助公司後市進一步擴大股票回購，以支持其股價。

而且，蘋果公司對現金返還計畫的支持，並不代表公司缺乏創新投入或者沒有新想法。

雖然目前的經營環境充滿挑戰，供應鏈中斷正在損害蘋果在中國的製造業務，但是蘋果仍有很大的潛力讓華爾街感到意外。媒體之前報導，蘋果公司正在押注其設備的彈性需求，因為其相對富裕的客戶基礎和強大的軟體和服務生態系統正在推動硬體銷售。

總而言之，在投資人越來越擔憂高成長公司的安全之際，蘋果是一支很好的防禦股，最有可能在低迷的市場環境下處於有利的低位。此時將其納入「躺贏」標的股，比之前任何時候都更有意義。