小摩：企業持續回購 底部已至

隨著美股 在長周末假期前繼續上漲，道瓊工業指數創下3月以來最長連漲天數。華爾街最直言不諱的股票 多頭、摩根大通全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新報告中表示，至少從目前來看，美股可能已經觸底。

可以肯定的是，在聯準會(Fed)大舉升息下，投資 人和市場面對高利率的新時代；越來越明顯的是，股市不再是所有類股同步波動。

對於投資人來說，選股變得很重要。目前，價值型類股的表現優於成長型，一些以前最不受歡迎的類股，如能源行業，最近則表現出色。

科蘭諾維奇在報告中告訴客戶，不應考慮「何時進場」，而是應該考慮「進場要買什麼」。目前美股中，能源、小盤股、高風險股、周期股和新興市場等一些類股蘊藏著巨大機會。

他認為，在「公司看跌期權」的推動下，股市有可能出現全面反彈。

直到最近，投資人仍將股票估值的持久性歸因於「Fed看跌期權」；也就是如果股市跌至令人不安的水平，Fed將協助「回購」市場，就像賣出看跌期權一樣。

科蘭諾維奇說，雖然IPO市場已經枯竭，但自2022年初以來，史坦普500指數成份股已經宣布回購4290億元，比2019年和2021年更多。

他指出，股票回購的動機是強勁的現金流和健康的獲利率，除非經濟形勢嚴重惡化，否則投資人可以預期回購將會繼續。

今年第1季，科技回購量為620億元，金融為490億元，醫療保健為390億元，在這三大類股帶動下，美股回購量同比增加45%，環比增加3%。值得注意的是，由於全球油價上漲，能源類股回購金額已大幅增至95億元，而去年同期僅有約5億元。

雖然預計還有15%的公司仍處於靜默期，但未來幾周，隨著更多公司公布財報，股票回購的趨勢應該會持續下去。