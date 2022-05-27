道指連升五日 史指連跌將止

美股26日上漲，華爾街可望中止連續每周下跌。

道指連續第5個交易日上漲，上漲516.91點或1.61%收3萬2637.19點。史坦普500指數 上漲79.11點或1.99%至4057.84點。那斯達克綜合指數上漲305.91點或2.68%至1萬1740.65點。

道指過去8周下跌，而史指和那指則連續7周下跌。然而，本周美股似乎在一定程度上重新站穩腳跟，因為投資人希望看到通膨見頂並在這些水平上尋求價值。

道指和史指本周分別上漲4.4%和4%。那指上漲3.4%。

梅西百貨調升2022年獲利前景，股價 飆升19.31%；Williams-Sonoma上漲13.17%，該公司的營收和獲利均超出預期。

折扣零售商Dollar Tree在公布財報後上漲21.87%，推動那指走高。Dollar General也公布強勁的業績，股價上漲13.71%。SPDR史坦普零售ETF上漲逾4%。

晶片 製造商輝達反轉上漲5.16%。

晶片製造商博通宣布以610億元價格收購雲端計算公司VMware，這將是史上最大的科技收購案之一。博通上漲3.58%，VMWare上漲3.17%。

在其他個股方面，在馬斯克將收購承諾提高到335億元後，推特股價上漲6.35%，分析師表示，這代表他完成交易的最新認真度和可能性增加。