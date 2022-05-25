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高盛：觸底須待Fed政策逆轉

財經新聞組／綜合報導

高盛表示，一旦聯準會(Fed)發出結束緊縮政策的訊號，美股就將觸底；然而，緊縮政策的結束可能要等到經濟衰退明顯顯現後才會出現。

高盛策略師張維琪(Vickie Chang,譯音)在報告中寫道：「市場可能有必要變得比現在更有信心，認為金融狀況收緊已經足夠，Fed已經實施並發出足夠的鷹派信號。從歷史上看，貨幣政策在股市觸底約3個月前停止收緊，在股市觸底約2個月後轉向寬鬆。」

美股今年大幅下跌，原因是投資人擔心在通膨飆升之際，Fed採取積極的貨幣緊縮政策將使美國經濟陷入衰退。因為人們擔心更高的利率會抑制未來的獲利成長，打擊估值，科技股出現泡沫，引發拋售。

張維琪表示:「在美國經濟沒有明顯步入衰退的情況下，Fed不太可能轉向寬鬆政策，但可能就像2018年底一樣，只需一個鷹派風險正在消退的明確訊號就夠了。」

26日將公布的Fed政策會議紀錄成為投資人關注的重點，以便深入了解Fed的緊縮路線。

高盛指出，過去這種由貨幣緊縮政策引發的股市調整，往往會在Fed轉向寬鬆政策時觸底，而不管經濟活動是否觸底，因為投資人押注降息無論如何都會推動經濟活動升溫。不過，張維琪表示，這次美股投資人不太可能從Fed獲得政策轉變的明確訊號，除非有確切證據顯示經濟成長放緩，物價降溫。

她指出：「以史為鑑，為了讓股市脫離近期低點並停止下跌，這種由貨幣緊縮引發的收縮最有可能在Fed改變政策時結束。市場可能需要看到通膨減速的跡象，才能看到貨幣政策持續的放鬆。」高盛美國經濟學者預計，今年下半年通膨將放緩。

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