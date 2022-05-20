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旅遊復甦 行李箱、化妝品和菸酒熱賣

財經新聞組／綜合報導

隨著越來越多人恢復外出旅遊並規畫假期，包括美國折扣連鎖店目標百貨(Target)和化妝品製造商Coty在內的零售商和消費品公司，正受益於行李箱銷售激增和機場支出增加。

在全球疫情封鎖期間，免稅店和行李等旅遊相關物品製造商的銷售停滯不前。但如今與旅遊相關的各項業務再次起飛，聯合航空上月預測本季營收將創歷史最高。

目標百貨表示，2022年第1季行李箱銷售額大增50%。

CEO康奈爾(Brian Cornell)告訴記者：「我們現在注意到，可能是去年購買電視的客戶，今年反而正在注意行李箱，因為他們正準備首度出遊。」

生產Tumi和American Tourister行李箱的Samsonite International S.A.上周表示，其上季銷售額同比成長75%。

這些企業訊息與美國家庭消費轉向服務業的跡象相吻合。之前兩年大多數家庭的主要支出是大件物品，因為基本上每個人都被困在家中。

商務部3月的最新數據顯示，用於娛樂、住宿和外出就餐的總支出比率攀升至疫情期間的10.33%高點；較疫情初期的略高於6%明顯上升。

更多旅客通過機場安檢區，也提升機場商店出售商品的榮景，例如香水、名牌化妝品和酒類。

美國過去7天通過TSA安全檢查站的旅客人數，平均比2021年同期高出36.33%。

化妝品公司Coty CEO納比(Sue Nabi)本月稍早時表示，「如今，全球旅客購買香水的次數比以往任何時候都多。所有水平都高於2020-2019年。」她並補充說，預計這種趨勢將持續下去。

菸草公司Imperial Brands和菲利普莫里斯國際公司表示，世界各地機場免稅店的銷售情況已經開始出現復甦，包括歐洲和中東。

機場 疫情 目標百貨

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