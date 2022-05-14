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那指反彈近4% 道指連跌七周

財經新聞組／綜合報導

由於投資人希望將史坦普500指數熊市區域帶出，並從本周的大幅下跌中反彈，美股13日上漲。

道瓊工業平均指數上漲466.36點或1.47%至3萬2196.66點。史指上漲93.81點或2.39%至4023.89點。那斯達克綜合指數上漲434.04點或3.82%至1萬1805點。

史指收盤創下5月4日以來最佳單日走勢，那指則是2020年11月來最大單日漲幅。

即使股指大漲，主要股指本周仍然走低。道指下跌2.14%，為2001年以來首次連續7周下跌；史指下跌2.4%，創2011年以來最長周跌幅；那指本周下跌2.8%。

Nike和Salesforce分別上漲4.74%和4.1%，領漲道指。美國運通和波音分別上揚3.58%和3.3%，也出了一分力。

Meta Platforms和Alphabet分別上漲3.86%和2.84%，而特斯拉上漲5.71%。半導體輝瑞和AMD也分別上漲9.47%和9.26%。而蘋果在12日成為最後一個跌入熊市的大型科技公司後上漲3.19%，脫離熊市。

與此同時，在馬斯克宣布暫停收購交易後，推特暴跌9.69%，因為他正在等待有關該平台虛假帳戶的更多細節。在其他新聞方面，在加密CEO班克曼弗列德(Sam Bankman-Fried)收購股份後，Robinhood飆升24.88%。

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