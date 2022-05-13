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美商銀：大型股仍有下行風險

財經新聞組／綜合報導
美國商銀認為大型股還有再跌的空間。（路透）
美國商銀認為大型股還有再跌的空間。（路透）

美國商銀表示，小型股大多已經反映經濟衰退的衝擊，而大型股可能將會面臨更多下行風險。

截至9日，追蹤小型股的羅素2000指數已較去年11月高點下跌約28%，進入熊市，史坦普500指數較1月初的歷史高點下跌17%左右。人們普遍認為小型股比大型股更容易受到經濟成長和放緩的影響。

美國商銀股票策略師凱瑞霍爾(Jill Carey Hall)在最新的研究報告中說：「如果經濟衰退的可能性繼續上升，這兩個指數可能還會進一步下跌。但歷史走勢顯示，從當前水平看，大型股的下行風險可能大於小型股。」

今年以來，美股整體受挫，部分原因是投資人擔心，隨著聯準會(Fed)迅速提高借貸成本以遏制數十年來居高不下的通膨，美國經濟將陷入衰退。今年第1季GDP比2021年第4季萎縮1.4%。

凱瑞霍爾表示，在經濟衰退期間，小型股平均下跌36%，但因羅素2000指數已經從高點下跌近30%，投資人目前已經消化近80%的衰退可能性。而史指目前較峰值下跌17%，代表已消化了50%的衰退機率。他表示，史指在經濟衰退時期平均下跌約32%。

他指出，企業財測和市場人氣已經疲軟，但到目前為止，這個財報季小型股表現更為強勁，重要的是，其財報業績財測比大型股好得多。

股票拋售導致估值下降，使得大型股的交易處於疫情爆發以來的最低水平，而小型股的交易價格普遍低於疫情期間的水平，為2011年以來最低。羅素2000指數的遠期本益比已從14.2倍降至12.5倍，追蹤大型股的羅素1000指數的本益比也已從19.5倍降至17.6倍。

美國商銀經濟學者最近將2022年美國GDP的預測調降0.6個百分點至2.7%，並認為2023年的衰退風險將升高。

指數 疫情 投資

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