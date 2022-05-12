Disney+用戶 增幅超越預期

迪士尼串流媒體新增用戶數超過預期。（路透）

迪士尼 11日收盤後發布財報，獲利和營收 未達預期，因為它必須支付10億元提前收回電影和電視節目的版權，但其串流媒體和主題公園業務實現強勁成長。

根據Refinitiv數據，截至4月2日的第2財季營收成長23%至192.5億元，低於分析師 預期的200.3億元。調整後每股獲利為1.08元，低於分析師預測的1.19元，主受外國收益有效稅率提高的影響。

自1月以來，迪士尼的股價已下跌30%，較去年同期下跌超過40%，因為投資人擔心該公司能否維持其串流媒體業務成長，並質疑通膨加劇和可能的經濟衰退將影響其業務。

根據StreetAccount的數據，迪士尼第2財季Disney+的總訂閱人數增至1.377億，高於分析師預測的1.35億。新增790萬Disney+客戶，高於預期的新增530萬用戶，緩解了對串流媒體用戶成長的擔憂。

這主要得益於漫威的《月亮騎士》(Moon Knight)系列和皮克斯電影《青春養成記》(Turning Red)等新片。

迪士尼CEO查佩克(Bob Chapek)在財報聲明中說，「我們在第2季的強勁業績，包括國內公園的出色表現和串流媒體服務的持續成長，其中本季新增了790萬Disney+用戶，所有直接面對消費者(DTC)產品的總訂閱量超過2.05億，再次證明我們沒有對手，無人匹敵。」

在Netflix在最近一季公佈訂戶流失並預測未來會有更多訂戶下降後，投資人急切地希望看到迪士尼的訂閱數量。

最新財報數據顯示，該公司已展現從新冠疫情限制中反彈的跡象。

與去年同期相比，迪士尼樂園、體驗和產品部門在本季的營收增加了一倍多，達到67億元。該公司表示，成長的動力來自於旅客數、酒店預訂和遊輪航行的增加，以及更高的門票和更高的食品、飲料和商品支出。