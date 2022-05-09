中國防疫嚴 歐企加碼對美投資
歐洲企業正加碼在美國投資，在俄烏戰火延燒和中國嚴厲封城抗疫之際，尋求更強的成長與穩定。
華爾街日報報導，俄烏戰爭給歐洲復甦展望生變，中國堅持「清零」防疫政策以及嚴加監管科技公司和大型建商的債務問題，也讓世界第二大經濟體成長前景籠罩陰霾，促使數十年來倚重市場帶動營收與獲利成長的歐洲企業重新思考投資策略。
美國市場因穩定性和成長潛力較強，在歐企眼中成為更有吸引力的投資去處。
歐洲最大汽車製造集團福斯（VW）執行長戴斯上周表示，鑒於美國市場提供強勁的策略成長機會，將把福斯田納西廠規模擴充一倍，並計畫再蓋第二座廠，就近供應美國車市。
丹麥珠寶首飾公司潘多拉（Pandora）執行長拉契克透露，過去幾個月來已在美國買下32家店，同時擱置在中國展店計畫，因為「照現況看來，沒意義過度投資中國」，必須觀望一陣子。潘多拉在開200多家店。
中國歐盟商會（EUCCC）與管理諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）4月訪調顯示，歐洲企業主管普遍持這種觀望態度。將近25%受訪者聲稱，考慮從撤資或取消在當地投資的計畫，即使改弦易轍會導致營運成本增加也在所不惜。
該商會會長伍德克說：「正常運作的市場即使成本較高，也比相對便宜但形同癱瘓的市場好。」
在美國經商也難免遭遇挑戰，包括和歐洲相同的供應鏈瓶頸和成本暴增，外加缺工問題推升工資、借貸成本隨聯準會（Fed）升息而增加，以及政治二極對立和期中選舉可能改變國會生態的不確定性。
不過，美國成長動能仍強。國際貨幣基金（IMF）預測，今年國內生產毛額（GDP）成長率可達3.7%，是20年來最高，歐元區今年成長率估計只有2.8%。
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