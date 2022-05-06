勞動生產率減7.5% 75年最慘

勞工 統計局發布報告，隨著美國應對激增的新冠病例，勞動力成本飆升，2022年第1季勞工生產率以近75年的最快速度下降。

第1季衡量產出與工時的非農生產率下降7.5%，是自1947年第3季以來的最大降幅。相較之下，去年第4季成長6.3%。

第1季時薪上漲3.2%，但隨著生產力下降，第1季單位勞動力成本以11.6%的速度攀升。雖然根據生產力調整後的時薪單季增幅可能誇大了工資壓力，但勞動力成本年增7.2%卻是1982年第3季以來的最大增幅。

華爾街 的估計值是生產力下降5.2%和單位勞動力成本增加10.5%。按年率計算，生產率下降0.6%，為1993年第4季以來最大降幅。

美國經濟上季出現2020年以來首次收縮，主要是由於企業進口更多商品和服務以支持強勁的消費者需求，導致貿易逆差擴大。這種放緩降低了政府衡量生產率成長的指標。

報告指出，第1季經濟產出下降2.4%。計算生產力的另一個指標工時則增加了5.5%。與去年同期相比，每小時產出下降0.6%。

不斷上升的新冠病例數、失控的通貨膨脹 和俄羅斯入侵烏克蘭，都削弱了經濟活動，但大多數經濟學家仍預計今年稍後經濟會恢復成長。Fed主席鮑爾4日在新聞發布會上表示，他仍然認為美國處於強勢地位，但如果要保持強勁復甦，就必須抑制通膨。

對有限勞動力的激烈競爭，導致企業提高工資以吸引和留住人才。從另一個角度來看，就業成本現在正以創紀錄的速度上升。為了幫助限制成本上升對資產負債表的影響，企業經常採用新技術或投資設備以提高員工的生產力。

不過即使工資快速成長，但仍然跟不上通貨膨脹的步伐。實際平均時薪在前季下降0.5%後，第1季再下降5.5%。