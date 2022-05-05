Lyft花錢留司機 Uber不跟進

對於是否投資留住司機，Uber和Lyft有不同的立場。（路透）

Uber認為沒有必要進一步提高激勵措施以吸引更多司機，並預測第2季業績將表現強勁。但競爭對手Lyft 表示需要在未來幾個月增加支出以留住司機。

Lyft股價4日大跌近30%。Uber也被連累下跌4.65%。

Uber財報顯示，今年前3個月的月活躍用戶數較上季有所下降，這是該行業在寒冷冬季的普遍趨勢，但它渴望能擺脫與規模較小的競爭對手一起比較。

Uber CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)在財報聲明中說：「我們的司機基數處於疫情 以來的高點，並且比其他平台參與度更高。重要的是，我們預計這種趨勢將在沒有提出大量激勵投資的情況下繼續下去。」

Hargreaves Lansdown分析師 史崔特(Susannah Streeter)表示，Uber能夠在疫情期間提供的收入機會不僅是叫車服務，還包括外送餐飲服務，所以它能留住和吸引司機。

史崔特說：「投資人感到鬆了口氣，目前Uber並沒有像Lyft那樣處於同樣的弱勢地位，不得不提供強烈的激勵措施來吸引司機。」

MKM Partners分析師庫爾卡尼(Rohit Kulkarni)表示，Uber的全球業務和更加多元化的業務也為其提供了更好的保護，以應對更廣泛的宏觀經濟波動。

Uber第1季調整後的EBITDA為1.68億元，其中不包括股票薪酬和其他費用。根據Refinitiv的IBES數據，這超過分析師平均預期的1.32億元。

Uber第2季調整後的EBITDA預測在2.4億元至2.7億元之間，也高於分析師平均預期的2.37億元。

第1季總收入為69億元，成長136%，超出預期的61.3億元。調整後每股虧損0.18美元，優於分析師預期的虧損0.24元。

在疫情期間暴跌的網約車收入首次超過外送，顯示旅遊開始反彈。

Uber還預計全年將產生「實質的正現金流」，這將是該公司13年歷史上首次實現這一目標。

Uber的叫車業務在第2季可望達到疫情前的最高水平，4月全球所有市場的移動訂車量都超過2019年的水平。

但上季包括網約車和外送用戶月度活躍平台消費者從第4季的1.18億下降至1.15億。